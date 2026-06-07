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Компенсации за размещение ВПЛ без документов: срок выплат увеличили с 60 до 90 дней

19:35, 7 июня 2026
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Срок компенсации увеличили для учреждений, которые предоставляют убежище переселенцам, утратившим документы вследствие войны.
Компенсации за размещение ВПЛ без документов: срок выплат увеличили с 60 до 90 дней
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Кабинет министров принял ряд решений, направленных на поддержку внутренне перемещенных лиц и обеспечение жильем детских домов семейного типа. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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В частности, правительство увеличило с 60 до 90 дней срок предоставления компенсации учреждениям за размещение внутренне перемещенных лиц, которые из-за войны утратили документы.

Также расширены возможности для подтверждения факта уничтожения или повреждения жилья. Теперь для этого можно будет использовать акт дистанционного обследования.

Кроме того, система компенсаций станет более прозрачной. В электронном кабинете Пенсионного фонда граждане смогут просматривать информацию о назначении компенсации, причинах отказа, порядке расчета ее размера и начисленных выплатах.

Отдельным решением правительство урегулировало вопрос обеспечения жильем детских домов семейного типа. Утверждены порядок и условия предоставления субвенций из государственного бюджета на приобретение жилья для таких семей.

Приоритет при распределении средств будет предоставляться семьям, которые были вынуждены эвакуироваться из-за войны, потеряли собственное жилье или возвращаются в Украину из-за границы.

По словам Свириденко, в Государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 833 млн грн на обеспечение жильем детских домов семейного типа.

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правительство Кабинет Министров Украины компенсация ВПЛ

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