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Военнослужащий совершил СЗЧ — в каких случаях выплаты восстановят, а когда грозит до 10 лет лишения свободы

23:30, 16 июля 2026 114
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Какие финансовые последствия имеет СЗЧ, когда можно избежать уголовной ответственности и при каких условиях возобновляется денежное обеспечение.
Военнослужащий совершил СЗЧ — в каких случаях выплаты восстановят, а когда грозит до 10 лет лишения свободы
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Самовольное оставление воинской части во время военного положения имеет не только уголовно-правовые последствия, но и непосредственно влияет на денежное обеспечение военнослужащего. С момента самовольного отсутствия прекращаются выплаты, утрачивается право на ряд социальных гарантий, а период пребывания вне службы не засчитывается в выслугу лет.

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В то же время законодательство предусматривает механизм добровольного возвращения для тех, кто впервые совершил СЗЧ, что позволяет восстановить службу и возобновить большинство видов обеспечения после выполнения установленной процедуры.

В Минюсте напомнили, что СЗЧ является серьезным нарушением воинской дисциплины. В условиях военного положения за него предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Кроме того, военнослужащему сразу приостанавливают выплату денежного обеспечения и предоставление других видов обеспечения.

Какие финансовые последствия имеет самовольное оставление воинской части

С момента самовольного оставления воинской части прекращается выплата денежного обеспечения.

Также военнослужащего:

  • снимают с продовольственного, вещевого и других видов обеспечения;
  • лишают права на льготы, гарантии и компенсации;
  • не засчитывают период самовольного отсутствия в выслугу лет.

Можно ли вернуться на военную службу после СЗЧ 

Действующее законодательство предусматривает возможность добровольного возвращения на службу для военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинскую часть или место прохождения службы во время военного положения.

В соответствии с частью пятой статьи 401 Уголовного кодекса Украины такое лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, если изъявило желание продолжить военную службу и выполнило установленную законом процедуру.

Что будет, если СЗЧ длилось до трех суток

Если военнослужащий отсутствовал не более трех суток, уголовная ответственность не наступает.

В таком случае достаточно вернуться в свою воинскую часть, после чего восстанавливаются все виды обеспечения.

Что делать, если СЗЧ длилось более трех суток

Если это первый случай самовольного оставления воинской части во время военного положения, военнослужащий может воспользоваться процедурой добровольного возвращения.

Для этого необходимо:

  • обратиться в свою или другую воинскую часть, которая готова принять его на службу;
  • получить письменное согласие командира на дальнейшее прохождение службы;
  • подать ходатайство о намерении вернуться в орган досудебного расследования, прокурору или в суд;
  • после принятия судом решения об освобождении от уголовной ответственности предоставить его командиру и восстановиться на службе.

Кроме того, подать рапорт о возвращении можно через приложение «Армия+». Его рассматривают должностные лица Военной службы правопорядка.

Если же СЗЧ было совершено повторно либо военнослужащий не намерен возвращаться на службу, наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как восстанавливается денежное обеспечение после возвращения

После добровольного возвращения и восстановления на военной службе командир соответствующей воинской части издает приказ о восстановлении на службе.

Одновременно:

  • возобновляется действие контракта;
  • военнослужащего зачисляют в списки личного состава;
  • восстанавливаются все виды обеспечения.

Должностной оклад определяется по последней занимаемой должности либо по новой должности, если назначение состоялось одновременно с восстановлением на службе.

В то же время законодательство устанавливает отдельные ограничения относительно выплат. Ежемесячная премия не выплачивается за месяц, в котором было совершено СОЧ. Дополнительное вознаграждение также не начисляется за период самовольного отсутствия и за месяц возвращения на службу. Начиная со следующих месяцев после восстановления на службе, премии выплачиваются на общих основаниях.

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