Налоговая декларация: кто может подписывать документ от имени юридического лица

В ГНС напомнили, какие должностные лица вправе удостоверять налоговую отчетность предприятия, а также разъяснили порядок передачи таких полномочий другому лицу.

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Налоговым кодексом Украины предусмотрено, что налогоплательщик самостоятельно выбирает способ подачи налоговой декларации, если иное прямо не установлено законодательством. Согласно пункту 49.3 статьи 49 НКУ декларация может быть подана лично налогоплательщиком или его уполномоченным представителем, а также в электронной форме средствами электронной связи.

При этом подача декларации в электронной форме осуществляется с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Согласно пункту 48.1 статьи 48 НКУ налоговая декларация должна быть оформлена по форме, утвержденной в порядке, определенном пунктом 46.5 статьи 46 Кодекса, действующей на дату ее подачи.

Форма декларации должна соответствовать требованиям законодательства относительно конкретного налога или сбора и содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные законом.

Перечень таких реквизитов определен пунктом 48.3 статьи 48 НКУ. В частности, декларация обязательно должна содержать подпись физического лица – налогоплательщика либо должностных лиц юридического лица, определенных Налоговым кодексом, а также печать налогоплательщика, если она используется.

В то же время подпункт 48.5.1 пункта 48.5 статьи 48 НКУ устанавливает, что налоговая декларация юридического лица должна быть подписана его руководителем либо другим уполномоченным лицом, а также лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета и представление отчетности в контролирующий орган. Если бухгалтерский учет ведет непосредственно руководитель предприятия, именно он единолично подписывает декларацию.

Подтверждением подлинности налоговой отчетности является собственноручная подпись уполномоченного лица на документе в бумажной форме. Если же декларация подается в электронной форме, она должна быть подписана квалифицированной электронной подписью либо усовершенствованной электронной подписью, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи, в соответствии с требованиями Закона Украины № 2155-VIII.

Положения статей 64 и 66 Налогового кодекса определяют, что сведения о руководителе юридического лица и других лицах, имеющих право действовать от его имени, контролирующие органы получают из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований. Такой обмен информацией осуществляется автоматически в рамках информационного взаимодействия между Единым государственным реестром и информационными системами ГНС в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований».

Вместе с тем пункт 19.1 статьи 19 НКУ предусматривает, что налогоплательщик имеет право вести дела, связанные с уплатой налогов, как лично, так и через своего представителя. Личное участие налогоплательщика в налоговых правоотношениях не лишает его права пользоваться услугами представителя. Так же участие представителя не ограничивает право самого налогоплательщика принимать участие в таких правоотношениях.

Согласно пункту 19.2 статьи 19 НКУ представителем налогоплательщика является лицо, которое на основании закона либо доверенности имеет право представлять его законные интересы и совершать от его имени действия, связанные с исполнением налоговых обязанностей.

При этом согласно пункту 19.3 статьи 19 НКУ представитель пользуется всеми правами, которые Налоговый кодекс предоставляет самому налогоплательщику.

Порядок оформления полномочий представителя юридического лица определен статьей 246 Гражданского кодекса Украины. Она устанавливает, что доверенность от имени юридического лица выдается его органом управления либо другим лицом, наделенным такими полномочиями учредительными документами.

Отдельно Налоговый кодекс регламентирует порядок работы через Электронный кабинет. Так, согласно абзацу второму пункта 42.6 статьи 42 НКУ именно руководитель налогоплательщика определяет перечень уполномоченных лиц, имеющих право от его имени подписывать, подавать и получать документы и информацию через Электронный кабинет, а также определяет объем их полномочий.

Если руководитель делегирует другому лицу право подписывать электронные документы, он обязан уведомить об этом контролирующий орган, в котором налогоплательщик состоит на учете. Для этого в электронной форме подается Уведомление о предоставлении информации относительно квалифицированной либо усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи. Такое Уведомление формируется в соответствии с приложением 1 к Порядку обмена электронными документами с контролирующими органами, утвержденному приказом Министерства финансов Украины от 6 июня 2017 года № 557, и направляется по идентификатору формы J1391105.

Таким образом, налоговая декларация юридического лица должна содержать подписи должностных лиц, определенных Налоговым кодексом. Прежде всего это руководитель, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр, либо иное надлежащим образом уполномоченное лицо, а также главный бухгалтер либо другое лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета.

При этом уполномоченное лицо приобретает право подписывать налоговую декларацию в зависимости от формы ее подачи.

Если декларация оформляется на бумаге, такое право предоставляется путем выдачи доверенности руководителем юридического лица либо другим лицом, имеющим соответствующие полномочия согласно учредительным документам.

Если же декларация подается в электронной форме, право подписи возникает после направления в контролирующий орган соответствующего Уведомления о предоставлении информации относительно электронной подписи уполномоченного лица.

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