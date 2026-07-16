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Кабмин создал Координационный центр по организации бронирования: какие изменения ждут критически важные предприятия

20:39, 16 июля 2026 156
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Новый орган будет координировать работу государственных органов, будет рассматривать вопросы признания предприятий критически важными и давать рекомендации по вопросам бронирования.
Кабмин создал Координационный центр по организации бронирования: какие изменения ждут критически важные предприятия
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Кабинет Министров принял постановление о создании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

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Новый Координационный центр будет работать как временный консультативно-совещательный орган при Кабинете Министров. Основными задачами Центра станут координация работы государственных органов и выработка решений по проблемным вопросам в сфере бронирования.

Отдельно Центр будет рассматривать предложения государственных органов о признании предприятий, учреждений и организаций критически важными для экономики, обеспечения жизнедеятельности населения, а также для нужд Вооружённых сил Украины и других воинских формирований.

Государственные органы должны учитывать рекомендации Координационного центра при принятии решений о признании предприятий критически важными, подчеркнули в ведомстве.

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Кабинет Министров Украины Украина бронирование

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