Кабмін утворив Координаційний центр з організації бронювання: які зміни чекають критично важливі підприємства
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про утворення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Новостворений Координаційний центр працюватиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів. Основними завданнями Центру стануть координація роботи державних органів та напрацювання рішень щодо проблемних питань у сфері бронювання.
Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ і організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб Збройних сил України та інших військових формувань.
Державні органи мають враховувати рекомендації Координаційного центру під час ухвалення рішень про критичну важливість підприємств, підсумували у відомстві.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.