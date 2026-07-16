Кабмін утворив Координаційний центр з організації бронювання: які зміни чекають критично важливі підприємства

Новий орган координуватиме роботу державних органів, розглядатиме питання щодо визнання підприємств критично важливими та надаватиме рекомендації з питань бронювання.

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Кабінет Міністрів ухвалив постанову про утворення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Новостворений Координаційний центр працюватиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів. Основними завданнями Центру стануть координація роботи державних органів та напрацювання рішень щодо проблемних питань у сфері бронювання.