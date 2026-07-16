За підроблені ветеринарні препарати можуть запровадити довічне ув'язнення — проєкт закону

В Україні хочуть карати за підроблені ветеринарні препарати так само, як за фальшиві ліки для людей.

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Фальсифікація ветеринарних лікарських засобів в Україні може стати окремим кримінальним злочином. Пропонується запровадити кримінальну відповідальність не лише за виробництво і збут підроблених ветеринарних препаратів та їх діючих речовин, а й за їх контрабанду. Ініціатива покликана усунути прогалину в законодавстві, яку, на думку авторів, нині використовують недобросовісні учасники ринку, а також посилити захист здоров'я людей і тварин, продовольчої безпеки та легального бізнесу.

Такі зміни передбачає законопроєкт №15413 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту легального ринку ветеринарних лікарських засобів від фальсифікатів», зареєстрований 14 липня 2026 року. Документ пропонує внести зміни до статей 305 та 321¹ Кримінального кодексу України.

Чому пропонують змінити законодавство

Україна ще у 2012 році ратифікувала Конвенцію Ради Європи Medicrime, яка передбачає криміналізацію умисного виготовлення, постачання, торгівлі, зберігання, імпорту та експорту підроблених лікарських засобів, ветеринарних лікарських засобів і їх діючих речовин. Однак наразі кримінальна відповідальність встановлена лише за фальсифікацію лікарських засобів для людей.

Це створює прогалину в законодавстві. За їхніми словами, значна кількість препаратів — антибіотики, противірусні, протигрибкові, протипаразитарні та інші — одночасно використовуються як у медицині, так і у ветеринарії. Через це, як вказується у документі, може виникати можливість уникнення кримінальної відповідальності, якщо такі препарати позиціонуються як ветеринарні. Крім того, жодної кримінальної відповідальності наразі не встановлено і за фальсифікацію діючих речовин.

Також наведено оцінку Ветеринарного союзу України, згідно з якою обсяг ринку фальсифікованих ветеринарних лікарських засобів в Україні минулого року досяг 3,7 млрд грн. На думку авторів законопроєкту, це призводить до економічних збитків легальних виробників, втрат у галузі тваринництва, ризиків для продовольчої безпеки, посилення антибіотикорезистентності та може негативно впливати на експорт продукції тваринництва.

Які зміни до Кримінального кодексу пропонуються

Документ передбачає зміни до двох статей Кримінального кодексу України.

Контрабанда фальсифікованих ветеринарних препаратів

Статтю 305 КК України пропонується доповнити положеннями про кримінальну відповідальність за контрабанду фальсифікованих ветеринарних лікарських засобів та фальсифікованих діючих речовин.

Також пропонується уточнити примітку до статті та встановити, що поняття великого та особливо великого розміру фальсифікованих ветеринарних препаратів і їх діючих речовин визначатиме центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері ветеринарної медицини.

Фальсифікація та збут ветеринарних препаратів

Змінами до статті 321¹ КК України пропонується встановити кримінальну відповідальність за:

умисне виробництво або виготовлення;

придбання;

перевезення;

пересилання;

зберігання з метою збуту;

пропозицію збуту;

збут фальсифікованих ветеринарних лікарських засобів та фальсифікованих діючих речовин.

Крім того, до переліку спеціальних суб'єктів, для яких передбачені кваліфікуючі склади злочину, пропонується включити ветеринарних лікарів та інших спеціалістів ветеринарної медицини.

Яке покарання може загрожувати

Законопроєкт не посилює вже існуючі санкції, а поширює їх на злочини, пов'язані з фальсифікованими ветеринарними лікарськими засобами та їх діючими речовинами.

За контрабанду

Пропонується застосовувати такі санкції:

від 5 до 8 років позбавлення волі — за контрабанду фальсифікованих ветеринарних лікарських засобів або діючих речовин;

від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна — якщо злочин вчинено повторно, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою або у великих розмірах;

від 10 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна — якщо злочин вчинено організованою групою або в особливо великих розмірах.

За виробництво та обіг підроблених ветеринарних препаратів

Передбачається:

від 5 до 8 років позбавлення волі — за виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, пропозицію збуту або збут;

від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю до трьох років — за кваліфіковані склади злочину, зокрема якщо його вчинено ветеринарним лікарем або іншим спеціалістом ветеринарної медицини;

чинна санкція щодо випадків, які спричинили смерть людини чи інші тяжкі наслідки або були вчинені в особливо великих розмірах, залишається без змін — від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Коли можливе звільнення від кримінальної відповідальності

Проєкт уточнює і положення про звільнення від кримінальної відповідальності.

Воно може застосовуватися до особи, яка:

добровільно здала всі фальсифіковані лікарські засоби, ветеринарні лікарські засоби та діючі речовини;

повідомила джерело їх придбання;

сприяла розкриттю злочину;

якщо її дії не створили загрози для життя та здоров'я людей.

Водночас така норма не поширюватиметься на осіб, які займалися виробництвом або виготовленням фальсифікованої продукції.

Яку мету ставлять автори

Законопроєкт має на меті створити комплексний механізм кримінально-правового захисту ринку ветеринарних лікарських засобів. Серед основних завдань названо криміналізацію фальсифікації ветеринарних препаратів і діючих речовин, перекриття міжнародних каналів їх незаконного постачання, усунення можливостей уникнення відповідальності, виконання міжнародних зобов'язань України за Конвенцією Medicrime, наближення законодавства до стандартів ЄС, посилення боротьби з антибіотикорезистентністю та зміцнення продовольчої безпеки.

Реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків із державного чи місцевих бюджетів. Водночас, на їхню думку, у середньостроковій перспективі він може сприяти детінізації ринку ветеринарних лікарських засобів, збільшенню податкових надходжень, захисту легального бізнесу, розвитку тваринництва та підвищенню експортного потенціалу України.

Законопроєкт передбачає, що у разі його ухвалення закон набере чинності через два місяці після опублікування, крім положень щодо підготовки урядом необхідних нормативно-правових актів, які мають набути чинності наступного дня після опублікування закону. Кабінет Міністрів протягом двох місяців повинен буде привести свої нормативно-правові акти та акти міністерств у відповідність до нових положень.

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