Суддю Красилівського районного суду Ігоря Федишина звільнили у відставку

Суддя подав заяву про відставку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя вирішила звільнити Федишина Ігоря Володимировича з посади судді Красилівського районного суду Хмельницької області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Рішення прийнято 16 липня.

Окрім того, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Андрія Поліщука з посади судді Миронівського районного суду Київської області.

Як повідомили у ВРП, суддю звільнено на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Рішення ухвалено на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.