Комітет Ради підтримав призначення Сергія Корецького на посаду Прем'єр-міністра

За відповідне рішення проголосували 19 членів комітету, ще троє утрималися.

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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав кандидатуру Сергія Корецького на посаду Прем'єр-міністра України.

За відповідне рішення проголосували 19 членів комітету, ще троє утрималися.

Після схвалення профільним комітетом питання про призначення Сергія Корецького буде винесене на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо, що пізно ввечері 15 липня до парламенту надійшло подання Президента Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України.

«До Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду Прем’єр-міністра України. Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури», — зазначив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України був уповноважена представниця Президента у Верховній Раді Галина Михайлюк.

Корецький колишній керівник державної компанії «Нафтогаз України».

Як вказують у ЗМІ, до цього він кілька років, з 2022 по 2025, керував компаніями «Укрнафта» та «Укртатнафта», акції яких були передані у власність держави.

До роботи у державному секторі Сергій Корецький займався бізнесом.

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