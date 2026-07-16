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ВРП звільнила суддю Андрія Поліщука за дисциплінарний проступок

11:55, 16 липня 2026
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Вища рада правосуддя звільнила суддю Миронівського районного суду з Київщини Андрія Поліщука.
ВРП звільнила суддю Андрія Поліщука за дисциплінарний проступок
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Вища рада правосуддя 16 липня ухвалила рішення про звільнення Андрія Поліщука з посади судді Миронівського районного суду Київської області.

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Як повідомили у ВРП, суддю звільнено на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Рішення ухвалено на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

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