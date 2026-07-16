Не звільнили попри порушення: ВРП відклала розгляд рекомендації ВККС про звільнення судді Наталії Семенової

Вища рада правосуддя відклала розгляд рекомендації про звільнення судді Наталії Семенової.

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Вища рада правосуддя вирішила відкласти розгляд рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення Наталії Семенової з посади судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області. Рішення ухвалено на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

Обставини справи

Наталію Семенову було призначено на посаду судді Указом Президента України від 29 вересня 2016 року № 425/2016 строком на п’ять років. Строк повноважень судді закінчився у 2021 році.

Ключові претензії до судді

Під час кваліфікаційного оцінювання Громадська рада доброчесності (ГРД) та ВККС виявили низку системних проблем:

Порушення розумних строків розгляду справ. Суддя допускала судову тяганину, що призводило до закриття справ через закінчення строків давності. Зокрема, у справах за ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) Наталія Семенова ухвалила 16 постанов про закриття через закінчення строків, 5 — через відсутність складу правопорушення та 1 — через відсутність події та складу.

Недостатня якість правосуддя. Багато її рішень скасовувалися або змінювалися в апеляції. Суддя не змогла пояснити причини таких скасувань і не продемонструвала аналізу власних помилок.

Проблеми з декларуванням. Виявлено помилки в деклараціях, зокрема відсутність відомостей про об’єкти нерухомості в місті Апостолове.

Підозра в кримінальному провадженні. У 2017 році стосовно судді було закрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення). Крім того, у 2018–2019 роках Наталія Семенова ухвалила рішення, якими відмовляла в поверненні державі земельних ділянок, зареєстрованих, за інформацією медіа, на цивільну дружину та родичів місцевого наркоторговця.

Суддя не надала переконливих пояснень щодо вказаних фактів. ВККС також критично оцінила її діяльність після закінчення п’ятирічного строку повноважень у 2021 році, коли вона продовжувала отримувати суддівську винагороду, підписувала організаційні розпорядження та контролювала апарат суду, не маючи на те повноважень.

За результатами оцінювання Наталія Семенова набрала лише 589,625 бала (менше 67% від максимально можливого), що свідчить про невідповідність займаній посаді.

Рішення ВРП

Після обговорення Вища рада правосуддя одноголосно відклала розгляд рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення Наталії Семенової.

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