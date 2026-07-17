Михайла Пулика обрали головою Рожнятівського райсуду Івано-Франківської області

Суддю Михайла Пулика обрали головою Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області за результатами таємного голосування.

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Суддю Михайла Пулика обрали головою Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області. Відповідне рішення ухвалили під час зборів суддів, де шляхом таємного голосування розглянули питання про обрання керівника суду.

Згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів», голову місцевого суду обирають збори суддів таємним голосуванням більшістю голосів строком на три роки.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області.

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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