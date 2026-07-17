Опублікувано перелік найпопулярніших у першому півріччі 2026 року дитячих імен.

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За підсумками першого півріччя 2026 року Міністерство юстиції України оприлюднило перелік найпопулярніших імен, які батьки обирали для новонароджених.

Серед дівчаток найбільшу популярність здобули імена Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва.

Хлопчиків найчастіше називали Артемом, Олександром, Матвієм, Максимом, Тимофієм, Богданом, Давидом, Ярославом, Романом і Дмитром.

У Мін'юсті зазначають, що ці імена користуються попитом майже по всій країні. Зокрема, Софія входить до числа найпоширеніших імен у більшості областей України — від Вінниччини та Волині до Одещини й Харківщини. Артем і Олександр стабільно залишаються серед фаворитів у центральних, західних та східних регіонах. Водночас Злату й Мілану особливо часто обирають у центрі та на заході країни, а Матвій і Тимофій найбільш популярні в західних областях.

Водночас українці дедалі частіше відходять від класичних варіантів, обираючи для дітей рідкісні, подвійні, іноземні, біблійні чи староукраїнські імена. Така тенденція свідчить про прагнення батьків поєднати традиції із сучасними вподобаннями та підкреслити індивідуальність дитини.

До переліку найрідкісніших імен, якими називали новонароджених у першому півріччі 2026 року, увійшли:

Подвійні імена та іменні комбінації

Жіночі: Аделаіда-Лоредана, Мар’ям-Ніколлет, Домініка-Аніель, Маргарита-Килина, Абаведарія-Аліса.

Чоловічі: Даніель-Артур Теофім, Роман-Нуріслам, Андрій-Андріан, Еліот-Тео, Марк-Ґабріель.

Іноземні та нетипові для української традиції імена

Жіночі: Айсель, Імераліна, Деллі, Кейлі, Касія, Патрісія, Роуз, Саніта, Ума, Естер.

Чоловічі: Амір, Леон, Себастіан, Даян, Ліам, Кіліан, Ітан, Мартін, Девід, Річард, Еван.

Імена релігійної та культурної традиції

Жіночі: Авігея, Вірсавія, Суламіта, Євангеліна, Сара, Теона, Меланія, Магдалина, Афіна, Юнона.

Чоловічі: Самійло, Єссей, Нафанаїл, Соломон, Емануїл, Єлисей, Єремія, Адам, Серафим, Веніамін.

Історичні та архаїчні імена

Жіночі: Богуслава, Владомира, Дзвінка, Квітослава, Лукерія, Олімпіада, Роксолана, Квітка, Ярина, Орислава.

Чоловічі: Добромир, Святогор, Світозар, Зореслав, Аскольд, Тамерлан, Еней, Пантелеімон, Миролюб, Ярій.

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