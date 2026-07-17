Українці стали рідше купувати ювелірні прикраси, а золото витісняє срібло

Законодавство забороняє реалізацію прикрас без державного клейма.

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В Україні зменшується кількість ювелірних виробів, які проходять державне пробірне клеймування. У 2025 році їхня кількість скоротилася на 26%, а в першому кварталі 2026 року спад триває. Саме після державного пробірного контролю ювелірні вироби можуть легально продаватися в Україні, адже законодавство забороняє реалізацію прикрас без державного клейма.

Водночас на ринку змінилася структура попиту: золоті прикраси вперше випередили срібні за кількістю виробів, що отримують державне клеймо. Про це свідчать дані Опендатабот.

За даними аналітиків, з 2020 року в Україні державне пробірне клеймо отримали майже 35,8 млн ювелірних виробів. Середня вага однієї прикраси становила 2,3 грама.

За перший квартал 2026 року державне клеймо отримали 1,1 млн прикрас. Якщо порівнювати середньомісячні показники, це ще на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За шість років найбільшу частку проклеймованих виробів становили срібні прикраси — 20,8 млн одиниць, або 58% від загальної кількості. Золотих виробів за цей час було 15 млн, платинових — лише 7,2 тис. За цей час лише один виріб з паладію пройшов контроль — у 2025 році.

Водночас структура ринку змінилася. Якщо у 2020 році 72% усіх проклеймованих виробів були срібними, а золото займало 28%, то у 2025 році золото вперше випередило срібло. У 2026 році ця тенденція посилилася: 57% усіх проклеймованих прикрас становлять золоті вироби, а 43% — срібні.

В Опендатабот пояснюють це частково з тим, що кілька років поспіль попит на срібло перевищує його видобуток: метал активно використовують у виробництві сонячних панелей, електромобілів, електроніки та напівпровідників. Через це срібло дорожчає, а ювелірна галузь дедалі більше конкурує за сировину з промисловістю.

При цьому, якщо українські виробники практично повністю забезпечують ринок золотих прикрас: лише близько 1% золотих виробів, які проходять державне клеймування, є імпортними, то ринок срібних прикрас значною мірою залежить від закордонних постачань — майже кожен третій проклеймований срібний виріб виготовлений за межами України.

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