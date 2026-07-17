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Украинцы стали реже покупать ювелирные украшения, а золото вытесняет серебро

10:45, 17 июля 2026 154
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Законодательство запрещает реализацию украшений без государственного клейма.
Украинцы стали реже покупать ювелирные украшения, а золото вытесняет серебро
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В Украине уменьшается количество ювелирных изделий, проходящих государственное пробирное клеймение. В 2025 году их количество сократилось на 26%, а в первом квартале 2026 года спад продолжается. Именно после государственного пробирного контроля ювелирные изделия могут легально продаваться в Украине, поскольку законодательство запрещает реализацию украшений без государственного клейма.

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В то же время на рынке изменилась структура спроса: золотые украшения впервые опередили серебряные по количеству изделий, получающих государственное клеймо. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

По данным аналитиков, с 2020 года в Украине государственное пробирное клеймо получили почти 35,8 млн ювелирных изделий. Средний вес одного украшения составил 2,3 грамма.

За первый квартал 2026 года государственное клеймо получили 1,1 млн украшений. Если сравнивать среднемесячные показатели, это еще на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За шесть лет наибольшую долю проклейменных изделий составили серебряные украшения — 20,8 млн единиц, или 58% от общего количества. Золотых изделий за это время было 15 млн, платиновых — всего 7,2 тыс. За этот период только одно изделие из палладия прошло контроль — в 2025 году.

В то же время структура рынка изменилась. Если в 2020 году 72% всех проклейменных изделий были серебряными, а золото занимало 28%, то в 2025 году золото впервые опередило серебро. В 2026 году эта тенденция усилилась: 57% всех проклейменных украшений составляют золотые изделия, а 43% — серебряные.

В Опендатабот объясняют это отчасти тем, что уже несколько лет подряд спрос на серебро превышает его добычу: металл активно используют в производстве солнечных панелей, электромобилей, электроники и полупроводников. Из-за этого серебро дорожает, а ювелирная отрасль все больше конкурирует за сырье с промышленностью.

При этом если украинские производители практически полностью обеспечивают рынок золотых украшений: лишь около 1% золотых изделий, проходящих государственное клеймение, являются импортными, то рынок серебряных украшений в значительной степени зависит от зарубежных поставок — почти каждое третье проклейменное серебряное изделие изготовлено за пределами Украины.

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