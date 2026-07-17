Экс-председателей хозяйственных судов и судью будут судить за вымогательство взятки более $1 млн

НАБУ и САП передали в суд дело экс-председателей хозяйственных судов и судьи по обвинению в вымогательстве взятки более $1 млн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении бывших председателей хозяйственного суда одной из областей и бывшей судьи апелляционного хозяйственного суда. Их обвиняют в вымогательстве неправомерной выгоды за принятие судебных решений и незаконном влиянии на судей.

Как сообщили в НАБУ, по данным следствия, предпринимателю предложили за более чем 1 млн долларов США обеспечить принятие «нужных» решений по делам, рассматривавшимся в апелляционном хозяйственном суде.

По версии следствия, впоследствии к реализации схемы привлекли судью апелляционного хозяйственного суда. За вознаграждение она обеспечила принятие одного из судебных решений.

Детективы НАБУ и прокуроры САП задокументировали передачу 75 тыс. долларов США. Часть этих средств правоохранители обнаружили непосредственно у судьи.

В декабре 2024 года двум фигурантам сообщили о подозрении, еще одному — в мае 2025 года.

В ноябре 2025 года досудебное расследование по делу было завершено, а теперь обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

В САП сообщили, что действия фигурантов квалифицированы в зависимости от обстоятельств их участия в противоправной деятельности:

судьи, которая приняла судебное решение и получила за это денежные средства, — по ч. 4 ст. 368 УК Украины;

одного из соучастников — по ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины;

еще одного лица — по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.