17 июля отмечают Всемирный день международного уголовного правосудия
В пятницу, 17 июля, в мире отмечают Всемирный день международного уголовного правосудия. Именно в этот день в 1998 году был принят Римский устав – международный договор, заложивший правовую основу для создания Международного уголовного суда в Гааге.
Целью этой даты является напоминание о важности соблюдения норм международного гуманитарного права, обеспечения неотвратимости ответственности за тяжкие международные преступления и усиление роли международного правосудия.
Всемирный день международного уголовного правосудия также призван объединить международное сообщество вокруг защиты прав человека, поддержки пострадавших от военных и международных преступлений, противодействия безнаказанности и предотвращения угрожающих миру действий, безопасности и благосостояния человечества.
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