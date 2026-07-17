17 июля отмечают Всемирный день международного уголовного правосудия

17 июля в мире отмечают Всемирный день международного уголовного правосудия - дату, установленную в честь принятия Римского устава.

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В пятницу, 17 июля, в мире отмечают Всемирный день международного уголовного правосудия. Именно в этот день в 1998 году был принят Римский устав – международный договор, заложивший правовую основу для создания Международного уголовного суда в Гааге.

Целью этой даты является напоминание о важности соблюдения норм международного гуманитарного права, обеспечения неотвратимости ответственности за тяжкие международные преступления и усиление роли международного правосудия.

Всемирный день международного уголовного правосудия также призван объединить международное сообщество вокруг защиты прав человека, поддержки пострадавших от военных и международных преступлений, противодействия безнаказанности и предотвращения угрожающих миру действий, безопасности и благосостояния человечества.

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