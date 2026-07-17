Жилье военных запретят отчуждать до конца войны и полгода после: новые обязанности нотариусов и исполнителей

Мораторий на выселение военных и защита уязвимых лиц от мошенничества с недвижимостью: разбор проекта об усилении защиты жилищных прав.

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В Украине в последнее время обострилась проблема так называемой «легализованной бездомности», когда формально законные процедуры исполнительного производства или нотариальные действия приводят к катастрофическим последствиям для граждан. Действующее законодательство оказалось слишком формальным: исполнители и нотариусы часто действуют сугубо в пределах процедуры, не обращая внимания на то, что человек теряет единственную крышу над головой.

Законопроект № 15409 предлагает новый алгоритм, где приоритет человеческого достоинства и права на жилье стоит над формальным взысканием долга. Это ответ на реальные вызовы войны и экономической нестабильности.

«Судебно-юридическая газета» публиковала детальный материал об этой законодательной инициативе. Получив текст документа непосредственно от главы профильного Комитета Галины Третьяковой, редакция первой раскрыла ключевые положения будущих изменений, в частности концепции «социального фильтра» и «жилищного иммунитета» для защитников.

В то же время финальная редакция законопроекта, зарегистрированная 10 июля 2026 года, содержит важные юридические уточнения по сравнению с ранее обнародованной концепцией. Именно эти изменения повышают практическую эффективность предложенного механизма и конкретизируют порядок его применения.

Напомним, что законопроект впервые вводит в правовое поле четкие критерии лиц, нуждающихся в особой опеке.

Так, уязвимое совершеннолетнее лицо — это не только пенсионеры, но и лица с инвалидностью, ограниченно дееспособные, одинокие граждане и те, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах или имеет риск попадания в них.

А единственное жилье определяется как помещение, где лицо зарегистрировано или фактически проживает, при условии отсутствия другой пригодной недвижимости.

Эти дефиниции позволяют избежать манипуляций при взыскании имущества за мелкие долги, что ранее приводило к трагедиям, как в случае с лицами, чьи квартиры продавали за долги из-за отсутствия счетчиков.

Заключение как предпосылка отчуждения и четкие критерии оценки индивидуальных потребностей

Центральным изменением является статья 33-1, которая запрещает выселение или обращение взыскания на единственное жилье уязвимого лица без предварительного заключения органа соцзащиты. Соцзащита в течение 10 дней проводит оценку индивидуальных потребностей.

Если действие приведет к бездомности или ухудшению условий проживания, отчуждение становится невозможным.

Новая статья 33-1 Закона «Об основных принципах жилищной политики» детализирует, на основе каких критериев предоставляется заключение органов соцзащиты.

Оценка должна включать не только наличие другого жилья, но и состояние здоровья, потребность в постороннем уходе и наличие семейной поддержки.

Соцзащита должна подтвердить отсутствие не только бездомности, но и риска попадания в сложные жизненные обстоятельства.

Детализация иммунитета для военнослужащих в исполнительном производстве

Законопроект вносит изменения в Закон Украины «О государственной регистрации вещественных прав на недвижимое имущество и их обременений».

Так, государственный регистратор обязан остановить регистрационное действие, если оно может привести к лишению военнослужащего или членов его семьи жилья.

Проект четко определяет, что регистрация может быть продолжена только при условии подачи личного согласия военнослужащего или судебного решения, подтверждающего отсутствие нарушения его жилищных прав.

Важные уточнения предлагаются и к Закону «Об исполнительном производстве».

Проект расширяет понятие моратория в исполнительном производстве. Важно, что документ прописывает комплексный подход к защите имущества, который охватывает не только само жилое помещение, но и земельный участок, на котором оно расположено. Это делает невозможными ситуации, когда из-за формальных юридических пробелов взыскание могло быть обращено на землю под домом, что фактически приводило бы к потере контроля над недвижимостью.

Также учтены реалии военного времени, при которых защитник может физически не находиться дома из-за выполнения боевых задач. В таких случаях иммунитет продолжает действовать в полном объеме, если в помещении проживают члены семьи военнослужащего, что гарантирует целостность жилья даже в отсутствие собственника.

Вводится и четкий временной буфер. Любые исполнительные действия в отношении единственного жилья могут быть возобновлены не ранее чем через шесть месяцев после прекращения военной службы, что дает ветерану необходимое время для социальной адаптации и урегулирования финансовых вопросов без риска мгновенного выселения. При этом закон подчеркивает, что такой запрет не отменяет обязательств перед кредиторами, а является справедливой и пропорциональной отсрочкой, которая обеспечивает баланс между правами сторон и конституционной ценностью права на жилье.

Обязанности нотариусов, исполнителей и государственных регистраторов

Документ существенно расширяет круг обязанностей субъектов, принимающих участие в отчуждении жилья уязвимых лиц.

В частности, новая статья 55-1 Закона Украины «О нотариате» возлагает на нотариуса не только обязанность проверить правовой статус жилья и разъяснить сторонам правовые последствия сделки. Если у нотариуса возникают обоснованные сомнения в том, что лицо осознает значение своих действий или действует под влиянием обмана или насилия, он обязан отказать в совершении нотариального действия и сообщить о таких обстоятельствах в правоохранительные органы и орган социальной защиты.

Аналогичный подход прослеживается и в отношении других участников процедуры. Исполнитель в случае выявления признаков уязвимости должника должен остановить исполнительные действия и обратиться в суд для определения дальнейшего порядка исполнения решения. Государственный регистратор, в свою очередь, обязан остановить государственную регистрацию, если она может привести к потере единственного жилья уязвимым лицом без соблюдения предусмотренных законом гарантий.

Переходные положения

Важной нормой законопроекта являются его переходные положения. Они предусматривают, что исполнительные производства, в которых на день вступления закона в силу реализация жилья еще не завершена, подлежат обязательной проверке на соответствие новым гарантиям.

Таким образом, предложенный механизм будет иметь практическое значение не только для будущих, но и для уже открытых исполнительных производств.

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