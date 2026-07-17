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В Киеве планируют реставрировать мост Метро: что с движением поездов

12:50, 17 июля 2026 109
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Киевский метрополитен закажет проект реставрации моста Метро через Днепр почти за 60 млн грн.
В Киеве планируют реставрировать мост Метро: что с движением поездов
Фото: depositphotos/sergey.muhlynin
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КП «Киевский метрополитен» объявило тендер на разработку проектной документации для реставрации с приспособлением эстакады метропроезда через реку Днепр Святошинско-Броварской линии. Ожидаемая стоимость закупки работ по проектированию составляет 59,3 млн грн.

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Станция метро «Днепр» является памятником местного значения и имеет охранный статус, поэтому все работы на объекте будут проводиться в формате реставрации.

Как сообщили в КГГА, проект будет предусматривать реставрацию пролетной части эстакады метропроезда моста Метро, а также правобережной и левобережной эстакад. Кроме того, планируется разработать решения по восстановлению гидроизоляции конструкций с использованием современных материалов и технологий, а также устранению поверхностных коррозионных повреждений опор и частей пролетных строений.

Отдельным направлением станет оснащение сооружения системой мониторинга геометрических параметров несущих конструкций и узлов их соединения. Это должно обеспечить постоянный контроль технического состояния моста и позволит отслеживать его параметры во время эксплуатации.

Также проектом должны быть предусмотрены ремонт служебных помещений, модернизация систем пожарной и охранной сигнализации, а также обновление систем видеонаблюдения.

В КГГА отметили, что очередность, сроки выполнения и стоимость капитального ремонта определят после разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы. Ожидаемая стоимость закупки работ по проектированию составляет 59 316 172,04 грн.

Что с движением поездов метро по мосту

Отмечается, что в настоящее время движение поездов по мосту Метро осуществляется в обычном режиме. В КП «Киевский метрополитен» указали, что безопасность перевозок обеспечивается в полном объеме. Также специалисты проводят необходимые работы по содержанию инфраструктуры.

Мост Метро был открыт в ноябре 1965 года. Он соединил правый и левый берега Киева и обеспечил сообщение станции «Днепр» со станциями «Гидропарк», «Левобережная» и «Дарница».

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Киев КГГА метро

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