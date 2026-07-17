В Венгрии начали расследование в отношении бывшего министра Сийярто из-за вероятных связей с РФ

Дело уже ведут правоохранительные органы.

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Новое правительство Венгрии начало расследование в отношении бывшего министра иностранных дел страны Петера Сийярто из-за его возможных связей с Россией. Об этом сообщает венгерское издание 444.hu.

Еще во время предвыборной кампании премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявлял, что в случае победы на выборах инициирует расследование деятельности Сийярто. Он обвинял экс-министра в государственной измене.

16 июля во время пресс-конференции представители СМИ поинтересовались у Мадяра, было ли уже открыто производство в отношении Сийярто. Глава правительства подтвердил, что правоохранительные органы занимаются этим делом, однако отказался сообщать подробности.

«Есть секретные документы, есть документы Министерства иностранных дел, а также другие материалы. Когда появится информация, мы сообщим об этом», — заявил Петер Мадяр.

По словам премьер-министра, расследование также связано с делом об украинском «золотом конвое».

Петер Сийярто занимал должность министра иностранных дел Венгрии с сентября 2014 года по май 2026 года. До назначения на эту должность он работал личным представителем бывшего венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Причиной начала проверки стали журналистские расследования, в которых говорилось о возможном существовании постоянного неофициального канала связи между Сийярто и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По информации авторов расследований, через бывшего главу венгерского МИД Россия могла получать конфиденциальные сведения о внутренних процессах в Европейском Союзе.

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