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Для электросамокатов готовят новые ограничения: Львов одним из первых вводит лимит скорости

13:44, 17 июля 2026 114
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В Украине готовятся новые правила использования электросамокатов из-за роста количества ДТП.
Для электросамокатов готовят новые ограничения: Львов одним из первых вводит лимит скорости
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Летом на улицах украинских городов стремительно увеличивается количество электросамокатов. Вместе с ростом популярности этого вида транспорта увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий и травм, особенно среди детей и подростков. Медики отмечают, что после падений с электросамокатов несовершеннолетние нередко попадают в больницы с переломами, черепно-мозговыми травмами, сотрясениями мозга и другими серьезными повреждениями.

Показательной является ситуация во Львове. Только в течение июня и первых двух недель июля в медицинские учреждения города обратились 70 детей, получивших травмы во время катания на электросамокатах.

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Специалисты объясняют, что основными причинами таких случаев являются пренебрежение правилами дорожного движения, превышение безопасной скорости, отсутствие защитного снаряжения и управление электросамокатами детьми, не имеющими достаточных навыков. При этом родители не всегда осознают, что даже непродолжительная поездка без шлема может закончиться серьезной травмой.

Как ранее отмечала «Судебно-юридическая газета», стремительное распространение электросамокатов, моноколес, гиробордов и другого малого электротранспорта создало серьезный вызов для городской инфраструктуры, которая не успевает адаптироваться к новым видам мобильности. Рост количества ДТП вынуждает органы власти искать как законодательные, так и практические способы повышения безопасности.

Именно с этой целью в Украине предлагают комплексно урегулировать использование электросамокатов, моноколес, электровелосипедов, сигвеев, гиробордов и другого малого электротранспорта. Речь идет о законопроекте №15284 «Об особенностях использования малого электротранспорта в Украине», необходимость которого авторы объясняют увеличением количества аварий с участием таких транспортных средств.

Кроме того, в Верховной Раде готовится ко второму чтению законопроект №3023, который должен определить правовой статус персонального легкого электротранспорта и его пользователей.

В то же время, пока законодательные инициативы еще находятся на рассмотрении, отдельные города уже начали самостоятельно внедрять дополнительные меры безопасности.

В частности, во Львове готовятся ограничить скорость движения электросамокатов. В городе уже определили первые 11 локаций, где планируют установить экспериментальные дорожные знаки, ограничивающие скорость электросамокатов, моноколес и велосипедов до 15 км/ч.

Как сообщили в Львовском городском совете, новые знаки появятся на участках, признанных потенциально опасными по результатам анализа аварийности и обращений жителей.

В департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры отметили, что при отборе этих локаций учитывали статистику патрульной полиции по дорожно-транспортным происшествиям с участием пешеходов и пользователей электросамокатов за 2023–2025 годы.

Ограничение скорости планируют ввести на следующих участках:

  • перекресток проспекта Вячеслава Чорновола и улицы Липинского;
  • ул. Кулиша;
  • ул. Шевченко (от ул. Пстрака до ул. Хорватской);
  • ул. Защитников Украины;
  • ул. Городоцкая (от ул. Меретина до ул. Озаркевича);
  • ул. Дорошенко (от дома №45 до №65);
  • ул. Коперника (от площади Лема до ул. Бандеры);
  • площадь Соборная;
  • ул. Пекарская (от площади Соборной до ул. Тершаковцев);
  • ул. Пасичная (от ул. Голубца до ул. Таджицкой);
  • перекресток ул. Княгини Ольги и ул. Владимира Великого.

В то же время европейские страны уже ужесточают требования к пользователям такого транспорта. В частности, в Польше детям до 13 лет запрещено управлять электросамокатами и другими средствами персонального транспорта на дорогах. Исключение составляет только движение в жилой зоне под присмотром взрослого.

Также лица в возрасте до 16 лет обязаны использовать защитные шлемы при передвижении на велосипеде, электросамокате, электровелосипеде и других средствах персонального транспорта.

Первый штраф выписали уже через несколько часов после вступления новых правил в силу. Его получила мать 14-летнего подростка, который ездил на электросамокате без шлема.

В материале «Судебно-юридической газеты» также поднимался вопрос возможного введения технического контроля для такого транспорта в Украине — в частности, сертификации при продаже или технического осмотра в процессе эксплуатации. В то же время в Министерстве развития громад и территорий отмечают, что в ближайшее время электротранспорт не получит статус полноценных колесных транспортных средств и не будет подлежать обязательной классификации или сертификации.

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Верховная Рада Украины Львов ДТП законопроект дороги Украина Парламент авария электросамокаты

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