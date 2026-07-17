Для электросамокатов готовят новые ограничения: Львов одним из первых вводит лимит скорости
13:44, 17 июля 2026 114
В Украине готовятся новые правила использования электросамокатов из-за роста количества ДТП.
Летом на улицах украинских городов стремительно увеличивается количество электросамокатов. Вместе с ростом популярности этого вида транспорта увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий и травм, особенно среди детей и подростков. Медики отмечают, что после падений с электросамокатов несовершеннолетние нередко попадают в больницы с переломами, черепно-мозговыми травмами, сотрясениями мозга и другими серьезными повреждениями.