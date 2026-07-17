Для электросамокатов готовят новые ограничения: Львов одним из первых вводит лимит скорости

Показательной является ситуация во Львове. Только в течение июня и первых двух недель июля в медицинские учреждения города обратились 70 детей, получивших травмы во время катания на электросамокатах.

Специалисты объясняют, что основными причинами таких случаев являются пренебрежение правилами дорожного движения, превышение безопасной скорости, отсутствие защитного снаряжения и управление электросамокатами детьми, не имеющими достаточных навыков. При этом родители не всегда осознают, что даже непродолжительная поездка без шлема может закончиться серьезной травмой.

Как ранее отмечала «Судебно-юридическая газета», стремительное распространение электросамокатов, моноколес, гиробордов и другого малого электротранспорта создало серьезный вызов для городской инфраструктуры, которая не успевает адаптироваться к новым видам мобильности. Рост количества ДТП вынуждает органы власти искать как законодательные, так и практические способы повышения безопасности.

Именно с этой целью в Украине предлагают комплексно урегулировать использование электросамокатов, моноколес, электровелосипедов, сигвеев, гиробордов и другого малого электротранспорта. Речь идет о законопроекте №15284 «Об особенностях использования малого электротранспорта в Украине», необходимость которого авторы объясняют увеличением количества аварий с участием таких транспортных средств.

Кроме того, в Верховной Раде готовится ко второму чтению законопроект №3023, который должен определить правовой статус персонального легкого электротранспорта и его пользователей.

В то же время, пока законодательные инициативы еще находятся на рассмотрении, отдельные города уже начали самостоятельно внедрять дополнительные меры безопасности.

В частности, во Львове готовятся ограничить скорость движения электросамокатов. В городе уже определили первые 11 локаций, где планируют установить экспериментальные дорожные знаки, ограничивающие скорость электросамокатов, моноколес и велосипедов до 15 км/ч.

Как сообщили в Львовском городском совете, новые знаки появятся на участках, признанных потенциально опасными по результатам анализа аварийности и обращений жителей.

В департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры отметили, что при отборе этих локаций учитывали статистику патрульной полиции по дорожно-транспортным происшествиям с участием пешеходов и пользователей электросамокатов за 2023–2025 годы.

Ограничение скорости планируют ввести на следующих участках:

перекресток проспекта Вячеслава Чорновола и улицы Липинского;

ул. Кулиша;

ул. Шевченко (от ул. Пстрака до ул. Хорватской);

ул. Защитников Украины;

ул. Городоцкая (от ул. Меретина до ул. Озаркевича);

ул. Дорошенко (от дома №45 до №65);

ул. Коперника (от площади Лема до ул. Бандеры);

площадь Соборная;

ул. Пекарская (от площади Соборной до ул. Тершаковцев);

ул. Пасичная (от ул. Голубца до ул. Таджицкой);

перекресток ул. Княгини Ольги и ул. Владимира Великого.

В то же время европейские страны уже ужесточают требования к пользователям такого транспорта. В частности, в Польше детям до 13 лет запрещено управлять электросамокатами и другими средствами персонального транспорта на дорогах. Исключение составляет только движение в жилой зоне под присмотром взрослого.

Также лица в возрасте до 16 лет обязаны использовать защитные шлемы при передвижении на велосипеде, электросамокате, электровелосипеде и других средствах персонального транспорта.

Первый штраф выписали уже через несколько часов после вступления новых правил в силу. Его получила мать 14-летнего подростка, который ездил на электросамокате без шлема.

В материале «Судебно-юридической газеты» также поднимался вопрос возможного введения технического контроля для такого транспорта в Украине — в частности, сертификации при продаже или технического осмотра в процессе эксплуатации. В то же время в Министерстве развития громад и территорий отмечают, что в ближайшее время электротранспорт не получит статус полноценных колесных транспортных средств и не будет подлежать обязательной классификации или сертификации.

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