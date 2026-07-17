Наблюдательный совет «Нафтогаза» назначил Сергея Федоренко исполняющим обязанности руководителя компании

Сергей Федоренко временно будет руководить НАК «Нафтогаз Украины».

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Независимый наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» назначил Сергея Федоренко исполняющим обязанности руководителя компании на определенный период.

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил по итогам совещания с премьер-министром Сергеем Корецким.

«Сергей проинформировал, что независимый наблюдательный совет "Нафтогаза" слаженно на определенный период назначил руководить компанией Сергея Федоренко — профессионального человека: он прошел путь трансформации "Укрнафты" вместе с Сергеем Корецким», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что под руководством команды Корецкого в «Укрнафте» удалось провести очищение внутренних процессов от олигархического влияния.

«Это был путь успешного очищения всех внутренних процессов в компании от грабительского олигархического влияния, и благодаря этому "Укрнафта" стала одной из самых прибыльных государственных компаний», — отметил Глава государства.

Во время совещания также обсуждалась подготовка к отопительному сезону, которую Зеленский назвал критическим приоритетом.

Президент сообщил, что продолжается восстановление энергетической инфраструктуры после российских атак. По его словам, 17 июля российские войска вновь нанесли удар по объектам «Нафтогаза», в результате чего компания понесла ощутимые повреждения.

«Обсудили с премьер-министром, какие шаги необходимы в таких условиях, и важно, чтобы, несмотря на постоянные российские атаки, мы реализовали все, о чем договаривались, для подготовки к зиме», — добавил Зеленский.

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