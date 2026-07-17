Наблюдательный совет «Нафтогаза» назначил Сергея Федоренко исполняющим обязанности руководителя компании
Независимый наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» назначил Сергея Федоренко исполняющим обязанности руководителя компании на определенный период.
Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил по итогам совещания с премьер-министром Сергеем Корецким.
«Сергей проинформировал, что независимый наблюдательный совет "Нафтогаза" слаженно на определенный период назначил руководить компанией Сергея Федоренко — профессионального человека: он прошел путь трансформации "Укрнафты" вместе с Сергеем Корецким», — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что под руководством команды Корецкого в «Укрнафте» удалось провести очищение внутренних процессов от олигархического влияния.
«Это был путь успешного очищения всех внутренних процессов в компании от грабительского олигархического влияния, и благодаря этому "Укрнафта" стала одной из самых прибыльных государственных компаний», — отметил Глава государства.
Во время совещания также обсуждалась подготовка к отопительному сезону, которую Зеленский назвал критическим приоритетом.
Президент сообщил, что продолжается восстановление энергетической инфраструктуры после российских атак. По его словам, 17 июля российские войска вновь нанесли удар по объектам «Нафтогаза», в результате чего компания понесла ощутимые повреждения.
«Обсудили с премьер-министром, какие шаги необходимы в таких условиях, и важно, чтобы, несмотря на постоянные российские атаки, мы реализовали все, о чем договаривались, для подготовки к зиме», — добавил Зеленский.
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