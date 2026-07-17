Игорь Клименко возглавит СНБО: указ о назначении уже готовится

Новый секретарь СНБО должен обеспечить эффективное взаимодействие всех составляющих сектора безопасности и обороны.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил Игорю Клименко должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Предложил ему должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится», — отметил Зеленский.

Президент поблагодарил Клименко за работу в системе Министерства внутренних дел, подчеркнув, что он продолжит работать на Украину в сфере защиты государства и граждан.

«Было много непростых вызовов, и реагирование всегда было эффективным. Игорь Клименко продолжит работать на Украину в сфере защиты нашего государства и людей», — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, одной из ключевых задач нового секретаря СНБО должно стать обеспечение максимально результативной координации между всеми составляющими сектора безопасности и обороны, а также ежедневный контроль за выполнением принятых решений.

Президент подчеркнул, что каждое решение Совета национальной безопасности и обороны Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего должно выполняться в полном объеме и в установленные сроки.

Отдельным приоритетом работы Зеленский назвал координацию оборонных производств.

«Правительство Украины, наши Силы обороны и безопасности Украины и вся система государственных структур должны работать именно так, как необходимо для достижения определенных государственных целей», — отметил Президент.

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