От эксперимента к правилу: Кабинет Министров запустил «єДозвіл» на постоянной основе

Правительство официально закрепило статус «єДозвіл»: постановление внедряет автоматическое предоставление лицензий, интеграцию с государственными реестрами и электронный механизм обжалования решений чиновников.

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Кабинет Министров Украины принял Постановление № 960 «Некоторые вопросы функционирования Единой государственной электронной системы разрешительных документов». Этот документ не просто оцифровывает существующие процедуры, а меняет структуру взаимодействия государства и субъектов хозяйствования.

Система «єДозвіл» становится единой платформой для полного цикла предоставления услуг: от подачи заявления через Портал Дія до формирования бессрочного электронного лицензионного дела. Как показывает опыт пилотного этапа, только цифровизация деклараций по охране труда уже позволила бизнесу сэкономить более 25 млн гривен. Теперь этот механизм масштабируется на всю страну.

Архитектура системы «єДозвіл»

Согласно Положению, «єДозвіл» — это информационно-коммуникационная система, собственником которой является государство в лице Минэкономики, а техническим администратором — ГП «Цифровое». Система обеспечивает не только прием заявлений, но и накопление, обработку и защиту реестровой информации. В ее структуру входят:

Портал системы єДозвіл (официальный адрес: e-license.gov.ua) для открытого доступа к сведениям реестров.

(официальный адрес: e-license.gov.ua) для открытого доступа к сведениям реестров. Электронный кабинет , через который должностные лица обрабатывают документы.

, через который должностные лица обрабатывают документы. Модули ведения реестров и рассмотрения жалоб. Использование системы и доступ к информации для граждан и бизнеса абсолютно бесплатны.

Автоматическое предоставление услуг и риск-ориентированный подход

Одним из изменений постановления № 960 является внедрение автоматического предоставления административных услуг в зависимости от уровня риска.

Если по результатам формато-логического контроля система подтверждает наличие всех необходимых данных в государственных реестрах, лицензия или разрешение выдаются автоматически в режиме реального времени без участия должностного лица.

Если же информация в реестрах отсутствует либо требует дополнительной проверки или специального анализа, заявление будет рассматривать уполномоченное должностное лицо в сроки, определенные законодательством.

Такой подход реализует принцип «Only Once», согласно которому государство не должно повторно требовать от бизнеса документы или сведения, которые уже содержатся в его информационных системах.

Интеграция с государственными реестрами через систему «Трембита»

Платформа «єДозвіл» взаимодействует с основными государственными информационными ресурсами через систему электронного взаимодействия «Трембита». Благодаря этому сведения, необходимые для предоставления административных услуг, проверяются автоматически без дополнительного привлечения заявителя.

В частности, система получает данные из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований для подтверждения информации о субъектах хозяйствования, Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество — для проверки наличия офисных или складских помещений, а также Единой государственной электронной базы по вопросам образования — для подтверждения квалификации персонала.

Кроме того, «єДозвіл» интегрирован с Государственным реестром санкций, что позволяет автоматически ограничивать предоставление услуг лицам, в отношении которых применены санкции.

Какие сферы охватывает «єДозвіл»

Постановление предусматривает предоставление административных услуг через платформу «єДозвіл» в ряде важных сфер.

В частности, в сфере охраны труда через систему будет осуществляться регистрация деклараций соответствия материально-технической базы требованиям законодательства.

В туристической отрасли платформа обеспечит выдачу, расширение, переоформление, приостановление и аннулирование лицензий на туроператорскую деятельность.

Для ветеринарной практики «єДозвіл» будет охватывать полный цикл лицензирования ветеринарных аптек и клиник.

Также через систему будут предоставляться лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в частности их культивированием, производством, хранением, перевозкой и реализацией (за исключением деятельности, связанной с промышленной коноплей).

Кроме того, платформа будет использоваться в сфере валютного регулирования для оформления заключений о продлении предельных сроков расчетов по экспортно-импортным операциям.

Прозрачность и защита прав: Модуль жалоб

Впервые на уровне постановления закреплено функционирование Реестра рассмотрения жалоб. Соискатель лицензии, столкнувшийся с бездействием или незаконным решением органа лицензирования, может подать жалобу через Портал Дія непосредственно в Экспертно-апелляционный совет. Система автоматически фиксирует каждый этап рассмотрения жалобы, делая процесс апелляции прозрачным и подконтрольным общественности.

Прозрачность и защита прав: Модуль жалоб

Внедрение Модуля ведения реестра рассмотрения жалоб в рамках новой системы «єДозвіл» является важным шагом к обеспечению прозрачности и защиты прав субъектов хозяйствования в сфере лицензирования.

Модуль жалоб определен как неотъемлемый компонент системы «єДозвіл», обеспечивающий полный технологический цикл работы со обращениями соискателей лицензий и лицензиатов. Его главная цель — автоматизация процессов обжалования решений, действий или бездействия органов лицензирования перед Экспертно-апелляционным советом по вопросам лицензирования (ЭАС). Этот инструмент позволяет уйти от бумажной волокиты, обеспечивая цифровую фиксацию каждого этапа апелляционного производства.

Благодаря интеграции с Порталом Дія, субъекты хозяйствования получают следующие возможности:

Дистанционная подача жалобы: создание и отправка жалобы в электронной форме непосредственно через персональный кабинет.

создание и отправка жалобы в электронной форме непосредственно через персональный кабинет. Автоматическая регистрация: при подаче через систему сведения о заявителе и сути обращения вносятся в реестр автоматически в момент подачи. Каждому документу присваивается уникальный неизменяемый реестровый номер.

при подаче через систему сведения о заявителе и сути обращения вносятся в реестр автоматически в момент подачи. Каждому документу присваивается уникальный неизменяемый реестровый номер. Мониторинг статуса: заявитель может в режиме реального времени отслеживать состояние рассмотрения своего дела (принятие к рассмотрению, оставление без движения, назначение заседания и т.д.).

заявитель может в режиме реального времени отслеживать состояние рассмотрения своего дела (принятие к рассмотрению, оставление без движения, назначение заседания и т.д.). Получение результатов: административные акты и решения ЭАС по результатам рассмотрения доступны для просмотра и загрузки через Портал Дія.

Физические и юридические лица имеют право на свободный доступ к сведениям реестра рассмотрения жалоб через официальный портал e-license.gov.ua (за исключением информации с ограниченным доступом).

Министерство экономики обеспечивает обнародование реестровой информации в формате открытых данных, что позволяет общественности и аналитикам контролировать деятельность лицензионных органов.

Каждое действие в системе фиксируется с помощью квалифицированной электронной отметки времени, что делает невозможными манипуляции со сроками рассмотрения.

Модуль жалоб в системе «єДозвіл» должен превратить процесс обжалования из закрытого бюрократического механизма в прозрачную сервисную услугу. Это минимизирует коррупционные риски, поскольку каждый шаг чиновника становится задокументированным и доступным для проверки, а бизнес получает надежный цифровой инструмент для защиты своих прав.

Хозяйственная деятельность в условиях военного положения: как изменились правила для бизнеса

Введение военного положения существенно изменило подход государства к регулированию хозяйственной деятельности. Вместо длительных процедур получения лицензий и разрешений правительство сделало ставку на максимальное упрощение доступа бизнеса к работе, одновременно постепенно переводя все административные процедуры в цифровой формат.

Одним из главных антикризисных решений правительства в 2022 году стало внедрение декларативного принципа осуществления хозяйственной деятельности. Он позволил предприятиям и физическим лицам-предпринимателям начинать отдельные виды деятельности без предварительного получения лицензий, разрешений или других документов разрешительного характера.

Для начала работы субъекту хозяйствования достаточно бесплатно подать декларацию в соответствующий орган лицензирования. Такой механизм позволил минимизировать бюрократические процедуры в условиях войны и обеспечить непрерывность экономической деятельности даже в регионах, где государственные органы работали с ограничениями.

Вместе с тем декларативный принцип не является универсальным. Он не применяется к ряду сфер, связанных с повышенными рисками для безопасности государства, жизни и здоровья людей или финансовой стабильности. В частности, исключения касаются использования ядерной энергии, управления опасными отходами, банковской деятельности, организации азартных игр, производства лекарственных средств, торговли оружием и других видов деятельности, определенных приложением к постановлению № 314.

Декларация должна содержать полную информацию о субъекте хозяйствования, его местонахождении, фактическом месте осуществления деятельности, а также указание документа разрешительного характера, который временно заменяется декларацией.

Цифровизация разрешительной системы через «єДозвіл»

Следующим этапом реформы стала цифровизация разрешительных процедур. Постановление Кабинета Министров № 960, принятое 15 июля 2026 года, перевело экспериментальный проект «єДозвіл» в статус постоянной государственной информационной системы.

Подать декларацию можно как в электронной форме через портал «Дія» или мобильное приложение для физических лиц-предпринимателей, так и в бумажном виде через центры предоставления административных услуг. В случае бумажного обращения информация также вносится в единую цифровую систему.

Особые условия для отдельных сфер деятельности

Военное законодательство предусматривает специальные правила для отдельных категорий субъектов хозяйствования и стратегически важных отраслей.

В частности, нерезиденты, осуществляющие деятельность через постоянные представительства в Украине, могут выполнять строительство объектов среднего и значительного класса последствий (СС2 и СС3) на основании декларации без оформления строительной лицензии.

Отдельные правила установлены для специального использования водных биоресурсов. В этой сфере декларативный механизм имеет ограниченный срок действия — один месяц, после чего субъект хозяйствования должен оформить полноценное разрешение.

Упрощенный порядок также применяется к предприятиям оборонно-промышленного комплекса, которые производят боеприпасы, взрывчатые вещества или другую продукцию военного назначения. Воспользоваться им могут предприятия, включенные в соответствующие государственные реестры исполнителей оборонных контрактов.

Как долго действуют «военные» декларации

Законодательство определяет четкие правила перехода от упрощенного режима к стандартной системе лицензирования после завершения военного положения.

Поданные декларации, а также автоматически продленные разрешения будут оставаться в силе до конца календарного года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, но не менее трех месяцев после его завершения.

В течение этого переходного периода субъекты хозяйствования должны обратиться за оформлением обычных лицензий или разрешительных документов. При этом закон гарантирует непрерывность деятельности: если заявление на получение постоянной лицензии подано до завершения срока действия декларации, предприятие может продолжать работать до принятия окончательного решения разрешительным органом.

Перспективы внедрения

Согласно графику Министерства экономики, полное внедрение государственной цифровой системы «єДозвіл» должно завершиться в течение 12 месяцев. После интеграции всех запланированных административных услуг платформа станет единственной точкой взаимодействия бизнеса с государством в сфере лицензирования и разрешительных процедур.

Ожидается, что масштабная цифровизация не только сократит сроки получения лицензий и разрешений, но и минимизирует человеческий фактор, уменьшит административную нагрузку на предпринимателей и повысит прозрачность работы разрешительных органов. Автоматический обмен информацией между государственными реестрами позволит реализовать принцип «данные подаются один раз», когда необходимые сведения будут проверяться без дополнительного привлечения заявителя.

В случае полной реализации проекта Украина может существенно укрепить свои позиции среди европейских государств в сфере цифрового управления. Для бизнеса это будет означать более быстрый доступ к административным услугам, сокращение затрат времени и средств, а также переход от бумажных процедур к цифровому взаимодействию с государством.

Согласно приложению к Постановлению Кабинета Министров Украины от 15 июля 2026 г. № 960, изменения вносятся в следующие нормативно-правовые акты:

Порядок выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию машин и механизмов повышенной опасности (утвержден постановлением от 26.10.2011 № 1107). Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по ветеринарной практике (утверждены постановлением от 04.11.2015 № 896). Лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности (утверждены постановлением от 11.11.2015 № 991). Лицензионные условия осуществления деятельности по культивированию растений и обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (утверждены постановлением от 06.04.2016 № 282). Порядок выдачи заключения о продлении предельных сроков расчетов по отдельным операциям по экспорту и импорту товаров (утвержден постановлением от 13.02.2019 № 104). Порядок формирования и ведения лицензионного реестра (утвержден постановлением от 26.08.2020 № 755). Порядок ведения Реестра рассмотрения жалоб соискателей лицензий и лицензиатов на решения или действия органов лицензирования (утвержден постановлением от 30.09.2020 № 907). Постановление от 18 марта 2022 г. № 314 «Некоторые вопросы обеспечения осуществления хозяйственной деятельности в условиях военного положения». Порядок ведения Единого туристического реестра (утвержден постановлением от 28.06.2024 № 754).

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