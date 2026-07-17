Дистанционная ВВК для военнослужащих за границей и отсрочка до трех лет после контракта: какие гарантии готовят для военных

После увольнения со службы контрактники могут получить дополнительные гарантии, а раненые военнослужащие — более длительные выплаты на время лечения.

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В Украине предлагают расширить социальные гарантии для военнослужащих и ветеранов. Законопроект № 15405 предусматривает изменения, касающиеся выплаты денежного обеспечения раненым военнослужащим, новых правил отсрочки от мобилизации после окончания контракта, а также дополнительных гарантий для тех, кто длительное время выполнял боевые задачи.

Необходимость законодательных изменений обусловлена длительным действием военного положения и потребностью усилить социальную защиту военнослужащих. В частности, часть военнослужащих после ранений, травм, контузий или увечий проходит лечение или реабилитацию более 12 месяцев — как в Украине, так и за ее пределами. В то же время действующее законодательство не в полной мере учитывает случаи, когда восстановление объективно длится дольше года. Из-за этого военнослужащие, которые остаются на службе и продолжают лечение, могут потерять надлежащий уровень денежного обеспечения.

Кроме того, авторы обращают внимание, что Кабинет Министров уже принял постановление № 768 от 12 июня 2026 года, предусматривающее внедрение дополнительных мотивационных механизмов для отдельных категорий военнослужащих и полицейских. Однако без внесения соответствующих изменений в законодательство реализация таких гарантий может быть затруднена на практике.

Что предлагается изменить

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 10-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

В частности, предусматривается, что военнослужащему на основании заключения военно-врачебной комиссии, как и ранее, будет предоставляться отпуск для лечения в связи с заболеванием либо после ранения, контузии, травмы или увечья с сохранением денежного и материального обеспечения. Если лечение продолжается более 12 месяцев, выплату денежного обеспечения предлагают сохранять до момента увольнения лица с военной службы. Также уточняется порядок проведения осмотра военно-врачебной комиссией, в частности предусматривается возможность дистанционного осмотра военнослужащих, проходящих лечение за границей и не имеющих возможности лично прибыть на комиссию по состоянию здоровья.

Заключение ВВК о необходимости длительного лечения станет основанием для продления пребывания военнослужащего на лечении или в соответствующем отпуске с сохранением денежного и материального обеспечения на срок, определенный комиссией.

Также предлагается внести изменения в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В частности, предлагается предоставить отдельным категориям лиц, уволенных с военной службы по контракту, право на отсрочку от призыва до достижения ими 25-летнего возраста. До этого возраста они смогут быть призваны только по собственному согласию, а после достижения 25 лет будут подлежать мобилизации на общих основаниях.

Кроме того, для военнообязанных, проходивших военную службу по контракту и уволенных со службы, предлагается установить следующие сроки отсрочки от призыва во время мобилизации:

18 месяцев — для лиц, заключивших контракт в 2024 году или позднее;

24 месяца — для лиц, заключивших контракт или после призыва на военную службу перешедших на контракт в 2022–2023 годах;

36 месяцев — для лиц, участвовавших в антитеррористической операции, мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, а также заключивших контракт во время действия военного положения независимо от срока его действия.

Помимо основного срока отсрочки, законопроект предлагает предоставлять дополнительную отсрочку — один месяц за каждые 30 дней непосредственного участия в мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

При этом отмечается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов государственного бюджета сверх действующих бюджетных программ, в частности тех, которые предусматривают выплату денежного обеспечения военнослужащим, нуждающимся в длительном лечении.

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