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Кир Стармер получил орден Свободы от Владимира Зеленского

17:32, 16 июля 2026 148
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер получил орден Свободы.
Кир Стармер получил орден Свободы от Владимира Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский наградил Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кира Стармера орденом Свободы.

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Как отмечается в указе №610/2026, Кир Стармер отмечен за выдающийся личный вклад в развитие украинско-британских отношений, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский наградил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы.

Как указано в документе, награда присвоена «за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском Союзе, весомый вклад в оказание помощи Украине для усиления устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы, укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружественных и всесторонних отношений между народами».

Таким образом, Урсула фон дер Ляйен стала первой, кто его получил.

Напомним также, что Владимир Зеленский наградил президента Франции Эммануэля Макрона орденом Свободы.

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Украина Владимир Зеленский Великобритания Стармер

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