Бывшего руководителя ГУ Нацполиции Сумской области обнаружили застреленным в собственном доме

Мужчину обнаружили с огнестрельным ранением.

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В Полтавском районе нашли мертвым бывшего руководителя Главного управления Национальной полиции в Сумской области Сергея Чижа. Предварительно правоохранители рассматривают версию самоубийства.

Как сообщили в полиции Полтавской области, 16 июля около 10:40 поступило сообщение о смерти 44-летнего мужчины в Карловской громаде Полтавского района.

Во время первоочередных следственных действий установили, что погибший ранее работал в правоохранительных органах. Как сообщают СМИ, речь идет об экс-руководителе ГУ Нацполиции Сумской области Сергее Чиже.

Мужчину обнаружили с огнестрельным ранением. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате самоубийства.

Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. По факту происшествия следователи начали уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Тернополе на территории ТЦК обнаружили мертвым 46-летнего мужчину. Как сообщили правоохранители, 23 мая в Тернопольское районное управление полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в помещении уборной одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Погибшим оказался 46-летний житель Тернополя. По предварительным данным, в тот же день его доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

По информации полиции, мужчина зашел в уборную, где, вероятно, совершил самоубийство с использованием огнестрельного оружия.

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