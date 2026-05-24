В Тернополе 46-летний мужчина застрелился в уборной ТЦК — полиция

Военнообязанный совершил самоубийство с использованием огнестрельного оружия.

В Тернополе на территории ТЦК обнаружили мертвым 46-летнего мужчину. Полиция расследует обстоятельства смерти.

Как сообщили правоохранители, 23 мая в Тернопольское районное управление полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в помещении уборной одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Погибшим оказался 46-летний житель Тернополя. По предварительным данным, в тот же день его доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

По информации полиции, мужчина зашел в уборную, где, вероятно, совершил самоубийство с использованием огнестрельного оружия.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «самоубийство». В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

