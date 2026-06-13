Заключенных смогут переводить в другие учреждения, если проверка выявит ненадлежащие условия содержания

Если устранить нарушения на месте невозможно, администрация должна инициировать перевод заключенного в другое учреждение.

Фото: SUD.UA

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Механизм рассмотрения жалоб на ненадлежащие условия содержания лиц в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний претерпел изменения. Обновления касаются как порядка отчетности Комиссии по рассмотрению таких жалоб, так и перечня мер, которые администрации учреждений должны принимать для устранения нарушений. Кроме того, утверждена новая форма годового отчета, в которой будут отражаться данные о полученных жалобах, результатах их рассмотрения, выявленных нарушениях и мерах реагирования.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина №764 «О внесении изменений в Положение о Комиссии по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в учреждениях предварительного заключения и учреждениях исполнения наказаний».

Комиссию обязали регулярно отчитываться и информировать общественность

Изменениями в Положение о Комиссии, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 31 декабря 2024 года №1549, предусмотрен ряд нововведений.

В частности, из абзаца пятого пункта 2 Положения исключены слова «исправительный центр».

Также в новой редакции изложен подпункт 4 пункта 15. Отныне Комиссия обязана информировать общественность через медиа о результатах своей деятельности не реже одного раза в полгода. Кроме того, ежегодно до 1 февраля она должна подавать в межрегиональное управление и Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека отчет о своей деятельности за предыдущий год.

В пункте 21 уточнена ссылка на приложение — после слова «приложение» добавлена цифра «2».

Как изменится порядок реагирования на ненадлежащие условия содержания

Отдельные изменения внесены в пункт 23 Положения, который определяет меры, которые должны приниматься администрацией учреждений для недопущения содержания лиц в ненадлежащих условиях.

К таким мерам относятся:

перевод лица, взятого под стражу, либо осужденного в другое жилое помещение (камеру) с надлежащими условиями содержания;

направление письменного запроса в межрегиональное управление или Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний относительно перевода лица в другое учреждение.

Когда возможен перевод заключенного в другое учреждение

Положением уточнено, что направление письменного запроса относительно перевода лица, взятого под стражу, либо осужденного в другое учреждение осуществляется только в случае невозможности устранить причины, которые делают условия содержания ненадлежащими, путем применения других предусмотренных мер.

Такая невозможность должна подтверждаться мотивированным заключением и материалами, собранными в ходе соответствующей проверки.

Какие данные будет содержать новый отчет о жалобах на условия содержания

Положение дополнено новым приложением 1 — формой годового отчета Комиссии о деятельности по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания в учреждениях предварительного заключения и учреждениях исполнения наказаний.

Согласно форме, в отчете будут отражаться:

количество заявлений, поступивших на рассмотрение Комиссии;

количество заявлений от осужденных, лиц, взятых под стражу, и иных лиц с распределением по полу;

количество рассмотренных заявлений;

количество решений Комиссии, которыми установлены факты ненадлежащих условий содержания;

количество таких решений отдельно в отношении учреждений предварительного заключения и учреждений исполнения наказаний;

количество решений об отсутствии факта либо обстоятельств ненадлежащих условий содержания;

количество заявлений, которые не были рассмотрены Комиссией;

причины нерассмотрения таких заявлений;

количество мер, принятых администрациями учреждений для устранения нарушений;

количество ходатайств об обжаловании решений Комиссии в суд и результаты их рассмотрения.

Какие меры по устранению нарушений будут отражаться в отчетности

Отдельный раздел отчета посвящен мерам, которые администрации учреждений принимают для предотвращения содержания лиц в ненадлежащих условиях.

В частности, будут отчитываться о:

переводе лиц в другое жилое помещение (камеру) с надлежащими условиями содержания;

направлении письменных запросов о переводе в другое учреждение;

проведении ремонта жилых помещений (камер), дезинфекции, дезинсекции и т.д.;

иных мерах реагирования.

Кроме того, в отчете будет указываться количество ходатайств об обжаловании решений Комиссии, удовлетворенных судом, а также количество случаев, когда решения Комиссии были обжалованы, но суд отказал в удовлетворении таких ходатайств.

Как будет заполняться отчет Комиссии

Форма отчета предусматривает отражение информации отдельно за каждый месяц отчетного года. Также документ будет содержать итоговые показатели за год и за весь период деятельности Комиссии.

В примечаниях к форме указано, что в категорию заявлений от иных лиц не включаются обращения, определенные абзацем первым пункта 20 Положения о Комиссии. Также изменениями уточнена нумерация приложений к Положению: слово «Приложение» заменено словами и цифрой «Приложение 2».

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