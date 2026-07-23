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Двух судей из Конотопа подозревают в схеме с фиктивными решениями для уклонения от мобилизации

17:44, 23 июля 2026 18
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По данным Офиса Генпрокурора, по делу проходят двое судей, двое адвокатов и военнообязанный.
Двух судей из Конотопа подозревают в схеме с фиктивными решениями для уклонения от мобилизации
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На Сумщине сообщено о подозрении двум судьям Конотопского горрайонного суда, двум адвокатам и военнообязанному. По версии следствия, они организовали схему использования фиктивных судебных решений для увольнения с военной службы и получения отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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По данным следствия, подозреваемые подавали в суд заявления с недостоверными сведениями о прекращении семейных отношений, самостоятельном воспитании детей или безвестном отсутствии одного из родителей. Такие решения, по версии правоохранителей, создавали формальные основания для увольнения со службы или оформления отсрочки от мобилизации.

Следствие также установило, что для попадания дел к определенным судьям заявления неоднократно подавали и отзывали. Если автоматизированная система документооборота распределяла дело другому судье, заявление отзывали и подавали повторно. На данный момент правоохранители задокументировали четыре таких эпизода.

Один из них касается военнослужащего, его матери, которая является судьей, и еще одного судьи этого же суда. По версии следствия, в 2023 году они оформили фиктивное расторжение брака, определили место жительства ребенка с отцом и установили факт его самостоятельного воспитания, хотя мужчина фактически проживал вместе с женой и ребенком. На основании этих судебных решений военнослужащего уволили в запас, после чего он получил отсрочку от мобилизации.

Другие эпизоды, по данным Офиса Генерального прокурора, касаются использования аналогичной схемы одним из адвокатов для оформления отсрочки для себя, а также признания бывшей жены военнообязанного безвестно отсутствующей при отсутствии для этого законных оснований.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Военнослужащему, который является адвокатом, также инкриминируют уклонение от несения обязанностей военной службы путем обмана в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины), а двум судьям — пособничество в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

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