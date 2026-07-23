Двох суддів з Конотопу підозрюють у схемі з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації

За даними Офісу Генпрокурора, у справі фігурують двоє суддів, двоє адвокатів та військовозобов'язаний.

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На Сумщині повідомлено про підозру двом суддям Конотопського міськрайонного суду, двом адвокатам та військовозобов’язаному. За версією слідства, вони організували схему використання фіктивних судових рішень для звільнення з військової служби та отримання відстрочки від мобілізації. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними, підозрювані подавали до суду заяви з недостовірними відомостями про припинення сімейних відносин, самостійне виховання дітей або безвісну відсутність одного з батьків. Такі рішення, за версією правоохоронців, створювали формальні підстави для звільнення зі служби чи оформлення відстрочки від мобілізації.

Слідство також встановило, що для потрапляння справ до визначених суддів заяви неодноразово подавали та відкликали. Якщо автоматизована система документообігу розподіляла справу іншому судді, заяву відкликали та подавали повторно. Наразі правоохоронці задокументували чотири такі епізоди.

Один із них стосується військовослужбовця, його матері, яка є суддею, та ще одного судді цього ж суду. За версією слідства, у 2023 році вони оформили фіктивне розірвання шлюбу, визначили місце проживання дитини з батьком та встановили факт її самостійного виховання, хоча чоловік фактично проживав разом із дружиною та дитиною. На підставі цих судових рішень військовослужбовця звільнили в запас, після чого він отримав відстрочку від мобілізації.

Інші епізоди, за даними Офісу Генерального прокурора, стосуються використання аналогічної схеми одним з адвокатів для оформлення відстрочки для себе, а також визнання колишньої дружини військовозобов’язаного безвісно відсутньою за відсутності законних підстав.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Військовослужбовцю, який є адвокатом, також інкримінують ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України), а двом суддям — пособництво у вчиненні цього злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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