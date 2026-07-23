Відстрочка для сина зниклого безвісти військовослужбовця: які документи потрібно зібрати

Які документи підтверджують право сина зниклого безвісти військовослужбовця на відстрочку від мобілізації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Син військовослужбовця, який зник безвісти за особливих обставин під час захисту України, може скористатися правом на відстрочку від мобілізації. Однак для її оформлення недостатньо лише військово-облікового документа. Законодавство передбачає подання документів, які підтверджують як родинні зв’язки із захисником, так і факт його зникнення безвісти.

Хто має право на відстрочку за сімейними обставинами

Військовозобов’язані громадяни можуть отримати відстрочку від мобілізації в особливий період у випадках, визначених законодавством. Залежно від підстав така відстрочка може бути безстроковою або надаватися на визначений період.

Однією з підстав є сімейні обставини, зокрема загибель або зникнення безвісти близького родича під час війни.

При цьому право на таку відстрочку виникає лише тоді, коли загиблий або зниклий безвісти родич був військовослужбовцем. Загибель цивільних осіб унаслідок російських обстрілів чи інших атак не є підставою для оформлення відстрочки з цієї причини.

Які документи потрібно подати

Юристи роз’яснили, що для оформлення відстрочки сину військовослужбовця, який зник безвісти, окрім військово-облікового документа необхідно надати ще два обов’язкові документи.

Йдеться про:

документ, що підтверджує родинні зв’язки із військовослужбовцем (наприклад, свідоцтво про народження);

витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який підтверджує факт зникнення батька.

Саме ці документи є необхідними для підтвердження права на відстрочку від мобілізації за відповідною сімейною підставою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.