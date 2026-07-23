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Нова відстрочка замість старої: чи потрібно з'являтися до ТЦК та проходити ВЛК

17:56, 23 липня 2026 249
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Єдина категорія військовозобов’язаних, яку можуть направити на ВЛК навіть попри наявність відстрочки – це особи яких свого часу було визнано обмежено придатними.
Нова відстрочка замість старої: чи потрібно з'являтися до ТЦК та проходити ВЛК
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Військовозобов’язані українці можуть змінити підставу для надання відстрочки від мобілізації без ризику тимчасово залишитися без її дії. Водночас чинне законодавство визначає, у яких випадках особу можуть направити на військово-лікарську комісію (ВЛК), а також чи потрібно з’являтися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) після отримання повістки.

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За інформацією Міноборони, якщо військовозобов’язаний має чинну відстрочку, але отримав право на неї за іншою підставою, попередня відстрочка продовжує діяти до моменту ухвалення рішення за новою заявою. У разі позитивного рішення нова підстава автоматично замінює попередню. Якщо ж у наданні нової відстрочки відмовлять, чинна відстрочка залишатиметься дійсною до завершення строку її дії.

Подати заяву на оформлення нової відстрочки можна через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Її розглядають протягом семи робочих днів, а якщо необхідні додаткові перевірки — до 15 робочих днів.

Окремо законодавство визначає порядок проходження військово-лікарської комісії. Згідно з пунктом 63 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №560, особи, які мають чинну відстрочку або подали документи на її оформлення, не направляються на ВЛК.

Водночас за власним бажанням військовозобов’язаний може отримати направлення на проходження ВЛК через застосунок «Резерв+».

Виняток стосується громадян, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби. Саме ця категорія військовозобов’язаних підлягає повторному проходженню ВЛК навіть за наявності відстрочки. При цьому юристи наголошують, що статус «обмежено придатний» не слід плутати з придатністю до служби у підрозділах забезпечення — це різні правові категорії.

Також наявність відстрочки не звільняє військовозобов’язаного від обов’язку з’явитися до ТЦК та СП у разі отримання повістки. Навіть якщо в документі зазначено, що особу викликають для проходження ВЛК, юристи рекомендують прибути до територіального центру та послатися на вимоги пункту 63 постанови Кабінету Міністрів №560, який забороняє направляти на військово-лікарську комісію осіб із чинною відстрочкою або тих, хто подав заяву на її оформлення.

Правові підстави регулюються Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», реорганізація коледжу, технікуму чи університету не означає автоматичної втрати права на відстрочку від мобілізації. Проте під час зміни статусу закладу та оформлення переведення студентів можуть виникати технічні нюанси, через які відстрочка на певний час може не відображатися. Вирішальне значення у такій ситуації має те, як саме оформлено документи та який статус навчання внесено до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

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війна воєнний стан мобілізація відстрочка ВЛК

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