Мобілізуватися тепер можна без ТЦК: в Україні змінили правила призову добровольців

Добровольці можуть напряму звернутися до обраної військової частини, оминаючи процедуру оформлення через ТЦК.

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Відтепер українці, які добровільно вирішили вступити до війська за мобілізацією, можуть оформити призов без звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Кандидат взаємодіє безпосередньо з обраною військовою частиною, зазначили в Київському міському ТЦК та СП.

Згідно з новим порядком, командири військових частин отримали право самостійно видавати направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Із моменту видачі такого направлення доброволець не може бути примусово мобілізований щонайменше протягом п’яти днів.

Процедура добровільного призову передбачає такі етапи:

обрання вакансії та проходження співбесіди;

отримання позитивного рішення від військової частини;

подання заяви командиру про бажання проходити військову службу;

отримання направлення на проходження ВЛК;

проходження військово-лікарської комісії;

прибуття до військової частини для оформлення на службу;

за потреби — проходження базової загальновійськової підготовки.

Новий механізм наразі поширюється лише на добровольців, які призиваються на військову службу за мобілізацією. Для громадян, які вступають на військову службу за контрактом, продовжує діяти чинний порядок оформлення.

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