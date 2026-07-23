Міноборони відмовило у виплаті цивільній дружині загиблого військового через один документ — суд поставив крапку

Жінка через суд підтвердила, що була сім'єю із загиблим військовим, але цього виявилося замало для Міноборони.

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Харківський окружний адміністративний суд пояснив, чи може Міністерство оборони вимагати від цивільної дружини загиблого військовослужбовця додатково підтверджувати, що вона перебувала на його утриманні, якщо суд уже встановив факт їхнього проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Суд дійшов висновку, що у цій справі така вимога була безпідставною. Він зазначив, що якщо факт проживання жінки та загиблого військовослужбовця однією сім’єю без реєстрації шлюбу підтверджений судовим рішенням, яке набрало законної сили, така особа належить до кола членів сім’ї, визначеного статтею 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Суд визнав протиправним та скасував рішення комісії Міністерства оборони про повернення документів на доопрацювання, а також зобов’язав міністерство повторно розглянути заяву про виплату одноразової грошової допомоги з урахуванням правової оцінки, наданої судом.

Обставини справи

Позивачка проживала із військовослужбовцем однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Солдат загинув у січні 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Кліщіївки Бахмутського району Донецької області.

Після його загибелі жінка звернулася до суду із заявою про встановлення факту проживання однією сім’єю. Рішенням Валківського районного суду Харківської області, яке набрало законної сили, було встановлено, що вони проживали однією сім’єю без реєстрації шлюбу не менше п’яти років до моменту загибелі військовослужбовця.

На підставі цього рішення жінка звернулася до Міністерства оборони із заявою про виплату одноразової грошової допомоги як член сім’ї загиблого військовослужбовця.

Однак комісія Міністерства оборони повернула документи на доопрацювання. Вона зазначила, що позивачка не є одним із подружжя, а рішення суду лише підтверджує факт проживання однією сім’єю, але не встановлює факту перебування на утриманні загиблого. Тому комісія вимагала надати документи Пенсійного фонду про право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника або окреме судове рішення про встановлення факту перебування на утриманні.

Міністерство оборони не подало відзиву на позов. Суд зазначив, що відповідно до частини четвертої статті 159 Кодексу адміністративного судочинства неподання суб’єктом владних повноважень відзиву без поважних причин може бути кваліфіковане як визнання позову.

Що встановив суд

Адміністративний суд звернув увагу, що на момент ухвалення спірного рішення частина четверта статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» прямо відносила до членів сім’ї загиблого жінку або чоловіка, які проживали з ним однією сім’єю без реєстрації шлюбу, за умови, що цей факт встановлено судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Суд також зазначив, що стаття 16-1 Закону окремо визначає дві категорії осіб, які можуть мати право на одноразову грошову допомогу: членів сім’ї та утриманців. До членів сім’ї закон відносить, зокрема, осіб, які проживали із загиблим однією сім’єю без шлюбу за наявності відповідного судового рішення. Водночас статус утриманця визначається законодавством про пенсійне забезпечення.

За висновком суду, у цій справі позивачка звернулася за виплатою саме як член сім’ї загиблого військовослужбовця, а її статус підтверджувався судовим рішенням, яке набрало законної сили. Тому вимога Міністерства оборони надати додаткові докази перебування на утриманні була необґрунтованою.

Суд підкреслив, що рішення Валківського районного суду підтвердило факт проживання позивачки із загиблим однією сім’єю, наявність спільного побуту, взаємних прав та обов’язків, що відповідає ознакам сім’ї, визначеним сімейним законодавством, та дає підстави для віднесення її до кола осіб, передбачених статтею 16-1 Закону.

Такий підхід, як зазначив суд, узгоджується з правовими висновками Верховного Суду, викладеними, зокрема, у постановах від 6 квітня 2022 року у справі №826/9171/16, від 6 липня 2022 року у справі №240/5809/18, від 18 травня 2023 року у справі №382/277/17 та від 5 лютого 2025 року у справі №120/17960/23.

Рішення суду

Харківський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення комісії Міністерства оборони в частині повернення документів на доопрацювання. Також суд зобов’язав Міністерство оборони повторно розглянути заяву позивачки про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку із загибеллю військовослужбовця та прийняти рішення з урахуванням висновків, викладених у судовому рішенні. Крім того, суд стягнув на користь позивачки сплачений судовий збір.

Таким чином, суд у справі 520/2268/26 дійшов висновку, що за обставин цієї справи особа, яка звернулася за одноразовою грошовою допомогою саме як член сім’ї загиблого військовослужбовця, а факт її проживання із ним однією сім’єю без реєстрації шлюбу підтверджено судовим рішенням, не була зобов’язана додатково підтверджувати перебування на утриманні. Відповідно, вимога Міністерства оборони надати такі документи була визнана необґрунтованою.

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