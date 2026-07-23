Медіа отримали нові правила роботи під час війни: кого торкнуться зміни Нацради

Нові правила для телеканалів і радіостанцій: Нацрада змінила порядок ліцензування під час війни.

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З початком повномасштабного вторгнення професійне життя медійників суттєво змінилось: редакції почали підлаштовуватися під нові умови роботи, деякі взагалі втратили таку можливість через окупацію та обстріли, а частина редакцій втратила технічні можливості для здійснення мовлення. Працювати довелось за новими спеціальними правилами, які постійно змінюються відповідно до нових викликів.

Саме зміни до підзаконних нормативних актів нерідко визначають, чи зможе мовник продовжити роботу під час бойових дій, отримати необхідний дозвіл або тимчасово призупинити ефір без ризику втратити ліцензію. Саме тому Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вкотре переглянула правила ліцензування, адаптувавши їх до реалій воєнного часу.

Розповідаємо, що змінилося для мовників і які нові можливості передбачає рішення № 1838.

Що регулює Положення і чому його оновлення має значення

Положення про особливості ліцензування та реєстрації у сфері медіа в період воєнного чи надзвичайного стану було ухвалене Національною радою ще у травні 2023 року. Документ визначає спеціальний порядок роботи регулятора в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Саме на його підставі Нацрада розглядає питання ліцензування мовників, реєстрації нових суб’єктів у сфері медіа, погодження тимчасового припинення мовлення, а також встановлює особливі умови роботи компаній, які не можуть виконувати окремі вимоги законодавства через бойові дії.

Фактично це один із ключових документів, який дозволяє системі медіарегулювання працювати навіть у регіонах, що перебувають під постійною загрозою обстрілів або взагалі тимчасово втратили стабільну інфраструктуру.

Медіа із зон бойових дій отримали додаткові можливості

Рішення № 1838 було ухвалене 9 липня 2026 року та оприлюднене 10 липня. Документ вносить зміни до Положення про особливості ліцензування та реєстрації у сфері медіа, яке діє в умовах війни, а також уточнює перелік територій з особливим режимом мовлення. Нові правила стосуються насамперед мовників, які працюють у районах активних бойових дій, тимчасово окупованих територіях або зазнали впливу воєнних обмежень.

Одне з ключових нововведень стосується ліцензіатів, передавачі яких розташовані на територіях активних бойових дій. Тепер такі мовники можуть звернутися до Нацради із клопотанням, щоб перенести граничний строк початку мовлення, тимчасово припинити мовлення, визначити строки такого припинення. В той же час необхідно буде надати пояснення причин та документальне підтвердження обставин, які унеможливлюють роботу.

Ця норма поширюється як на теле- і радіомовників, що використовують радіочастотний спектр, так і на суб’єктів медіа, які здійснюють мовлення без використання частот, якщо їхні головні станції розташовані в районах бойових дій.

Таким чином держава офіційно визнає, що в умовах війни окремі мовники фізично не можуть виконувати вимоги мирного часу.

Нові підстави для анулювання дозволів на тимчасове мовлення

Також в документі чітко сформульований перелік підстав, за яких можуть анулювати дозволи на тимчасове мовлення. Відтепер такою підставою стане включення території до переліку тимчасово окупованих територій відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій №376 від 28 лютого 2025 року.

Також додана ще одна норма – дозвіл на тимчасове мовлення може бути припинений після завершення переналаштування частот або каналів мовлення, якщо відповідні смуги радіочастот були раніше вивільнені для потреб оборони та безпеки держави. Зазначимо, що під час війни частина радіочастотного ресурсу використовувалася військовими та правоохоронними органами, а медіа тимчасово переводилися на інші канали.

Врегульовано питання військових мовників

Також уточнили і порядок застосування спеціальних умов для аудіовізуальних медіа, засновником яких є Міністерство оборони України. Мова йде про мовників, які виконують інформаційні завдання в інтересах сектору безпеки й оборони. Для них зберегли можливість працювати за окремими правилами, передбаченими Законом «Про медіа», що дозволяє оперативніше організовувати мовлення в умовах воєнного стану та забезпечувати безперервне інформування населення і військовослужбовців. Такий підхід враховує особливу роль державних оборонних медіа під час війни, коли швидкість поширення офіційної інформації часто має критичне значення.

Що це означає для ринку медіа

На перший погляд зміни виглядають суто технічними. Насправді ж вони закривають прогалини, з якими мовники стикаються вже не перший рік. Ситуація в умовах війни може змінитися в будь-яку мить: територія, де ще вчора працювала телекомпанія, сьогодні опиняється під обстрілами або тимчасовою окупацією. Через це виконати ліцензійні вимоги у визначені строки часто просто неможливо.

Саме такі практичні ситуації і стали підставою для коригування Положення. Документ не запроваджує принципово нових правил, а швидше деталізує механізми, які вже застосовувалися Національною радою під час воєнного стану. Це має зробити рішення регулятора більш передбачуваними для самих мовників.

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