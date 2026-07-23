Після фронту — у швидку: як бойові медики можуть продовжити роботу після звільнення зі служби

Держава прагне, щоб кожен бойовий медик, який звернеться до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, мав можливість отримати роботу за набутою у війську професією.

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Бойові медики, які завершили військову службу, зможуть продовжити професійну діяльність у цивільній системі охорони здоров’я. У Міністерстві охорони здоров’я очікують, що фахівці долучатимуться до роботи в системі екстреної медичної допомоги.

Як повідомили у МОЗ, для працевлаштування необхідно звернутися до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у будь-якому регіоні України та оформитися на посаду екстреного медичного техніка.

У відомстві зазначили, що інтеграція бойових медиків, які повернулися зі служби, до цивільної медицини є одним із пріоритетів державної політики у сфері охорони здоров’я, передбачених Планом пріоритетних дій уряду на 2026 рік.

«Держава прагне, щоб кожен бойовий медик, який звернеться до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, мав можливість отримати роботу за набутою у війську професією», — зазначили у МОЗ.

У міністерстві нагадали, що у вересні 2025 року затвердили професійний стандарт «Екстрений медичний технік». Він дозволяє бойовим медикам без додаткового навчання на початковому етапі працевлаштуватися у системі екстреної медичної допомоги, а згодом підтвердити свою професійну кваліфікацію.

Скористатися можливістю можуть військовослужбовці, які мають свідоцтво про присвоєння професійної кваліфікації «Бойовий медик» та проходили службу на посаді бойового медика взводу у Збройних силах України або інших військових формуваннях.

Після працевлаштування екстрений медичний технік протягом року має скласти кваліфікаційний іспит для підтвердження професійного рівня. Якщо фахівець не має посвідчення водія відповідної категорії, його необхідно отримати протягом двох років.

Водночас медики з поглибленою підготовкою з тактичної догоспітальної допомоги та відповідним досвідом служби можуть претендувати на присвоєння кваліфікації екстреного медичного техніка І або ІІ класу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», для бойових медиків спростили доступ до наркотичних знеболювальних на фронті Відповідні зміни до порядку обігу таких препаратів внесено урядом, повідомили в Міністерстві оборони.

Зокрема, уряд відмовився від застосування цивільних форм медичної звітності в бойових умовах. Натомість бойові медики зможуть використовувати спрощені військові документи, зокрема «Картку пораненого», що дозволяє швидко й легально фіксувати застосування препаратів безпосередньо на полі бою.

Зміни стосуються порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я. Ключове нововведення — легітимізація первинної облікової документації, затвердженої Міноборони, замість цивільних форм у період воєнного стану та ще 60 днів після його припинення.