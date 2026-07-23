TikTok пропонують повністю заблокувати в Україні: названо головні причини

Запропоновані кроки можуть суттєво змінити використання популярної соцмережі в Україні.

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Соціальна мережа TikTok дедалі частіше стає предметом дискусій не лише через популярність серед молоді, а й через питання безпеки. На тлі повномасштабної війни в Україні зростає занепокоєння можливим використанням платформи для поширення російської пропаганди, збору даних користувачів і витоку інформації, яка може становити інтерес для ворога. Саме з такими аргументами українці закликають уряд розглянути можливість повного блокування сервісу на території країни.

Кабміну пропонують заблокувати TikTok

До Кабміну подали петицію №41/010384-26еп із закликом вжити невідкладних заходів щодо обмеження (блокування) доступу та заборони діяльності соціальної мережі TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, на території України.

У зверненні зазначається, що в умовах повномасштабної збройної агресії Росії питання інформаційної безпеки є невід’ємною складовою обороноздатності держави. На думку автора петиції, платформа TikTok наразі становить пряму загрозу національній безпеці України.

Чому пропонують заборонити TikTok

Одним із головних аргументів названо використання платформи як інструменту дезінформації та інформаційно-психологічних операцій.

У петиції стверджується, що російські спецслужби масово використовують TikTok для поширення дезінформації та пропаганди, розколу українського суспільства, дискредитації Збройних Сил України й зриву мобілізаційних заходів. Також зазначається, що алгоритми платформи є вразливими до штучного маніпулювання та просування ворожого контенту.

Ще одним аргументом є ризики витоку чутливої інформації. Автор петиції зазначає, що через платформу неодноразово фіксувалися випадки поширення інформації про переміщення української військової техніки, місця розташування сил протиповітряної оборони та наслідки російських обстрілів. Крім того, у зверненні вказується, що збір персональних даних користувачів компанією ByteDance створює ризики їх передачі третім сторонам.

Окремо у петиції звертають увагу на можливий негативний вплив платформи на дітей і молодь. Зокрема, йдеться про те, що алгоритми TikTok можуть сприяти поширенню деструктивного контенту, небезпечних челенджів та закликів до самопожертви або протиправних дій серед неповнолітніх. Також автор вважає, що платформа не забезпечує належної модерації такого контенту, що може шкодити психічному та фізичному здоров’ю молодого покоління.

У петиції посилаються на досвід інших держав

У зверненні також зазначається, що обмеження або заборони щодо TikTok через загрози національній безпеці та ризики витоку даних уже запроваджені або впроваджуються у США, країнах Європейського Союзу, Канаді, Великій Британії та інших державах-партнерах.

Які рішення пропонують уряду

Кабінет Міністрів закликають:

ініціювати розгляд Радою національної безпеки і оборони України питання щодо запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти компанії ByteDance та платформи TikTok;

доручити Службі безпеки України та Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України розробити й упровадити механізми технічного блокування доступу до сервісу TikTok на території України;

внести зміни до законодавства, які заборонятимуть використання застосунку TikTok на пристроях державних службовців, військовослужбовців і працівників критичної інфраструктури.

На завершення автор петиції наголошує, що захист інформаційного простору України є одним із ключових елементів захисту громадян і держави в умовах війни.

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