Кабмін розпочав підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік

В уряді планують подати проєкт держбюджету до Верховної Ради до 15 вересня.

Фото: kmu.gov.ua

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Уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Він зазначив, що міністерства в найкоротші терміни, до 31 липня, мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документу.

«Завдання уряду — подати проєкт держбюджету до Верховної Ради у встановлений законом строк — до 15 вересня.

Документ має відповідати нашим головним завданням — зміцненню обороноздатності, забезпеченню фінансової стійкості та продуманої соціальної політики», — заявив він.

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