Чи зростуть тарифи на газ і електроенергію: у Міненерго зробили заяву

Міненерго заперечує підвищення тарифів на електроенергію та газ на вимогу МВФ.

Фото: censor.net

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Тарифи на газ та електроенергію не підвищуватимуть до кінця воєнного стану. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

У відомстві роз’яснили, що у рамках домовленостей із Міжнародним валютним фондом (МВФ) Україна не брала окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану.

У Міненерго зауважили, що готують разом з МВФ дорожню карту реформ енергетичного сектору, яка має бути завершена до кінця 2026 року. Йдеться про аналітичну та планувальну роботу, а не про встановлення нових цін.

«Тобто, як і під час попередніх переглядів програми МВФ, документ описує можливі напрями реформування енергетичного сектору, але не містить окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану», — уточнили в Міненерго.

У документі першочергово передбачено механізм посиленого соціального захисту — розширені субсидії та адресну підтримку вразливих домогосподарств, який має запрацювати ще до будь-яких тарифних змін.

«Принципова позиція незмінна: в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану», — додали в Міненерго.

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