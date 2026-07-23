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Кожна п’ята прихована декларація — за 2016 рік: скільки посадовців закрили свої дані в Реєстрі НАЗК

10:44, 23 липня 2026 104
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Майже 100 тисяч посадовців приховали декларації з публічного доступу.
Кожна п’ята прихована декларація — за 2016 рік: скільки посадовців закрили свої дані в Реєстрі НАЗК
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Станом на липень 2026 року 99 087 декларантів приховали з публічного доступу 445 536 декларацій у Єдиному державному реєстрі декларацій.

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Можливість вилучати декларації з відкритого доступу з’явилася лише наприкінці 2023 року. Однак найбільше з відкритого доступу зникло декларацій за період до повномасштабного вторгнення. Так, кожна п’ята прихована декларація була за 2016 рік: 94 968. Ще 72 068 декларацій стосуються 2020 року. Про це повідомляє Опендатабот.

Частка прихованих декларацій за 2016 рік складає 9%, а у 2020 році — 8%, частка прихованих декларацій за період повномасштабного вторгнення становить близько 2%.

Загалом один декларант приховав, у середньому, 4–5 своїх декларацій. Аналітики пояснюють, що якщо людина отримує право приховати декларації, з відкритого доступу можуть вилучити одразу всі її декларації — незалежно від того, за який звітний рік вони були подані.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що не ведуть окремої статистики щодо кількості декларацій або декларантів, чиї дані були приховані з публічного доступу. НАЗК лише виконує подання від державних органів, керівники яких ініціюють вилучення документів з Реєстру.

Сам декларант не може самостійно ані закрити, ані знову відкрити свою декларацію. Повернути її у відкритий доступ може лише той орган, який раніше подав запит на засекречення.

Понад половину всіх декларантів із прихованими деклараціями становлять військовослужбовці ЗСУ — 50,2 тисячі осіб. Ще 16,4 тисячі декларантів працюють у Національній поліції. До першої п’ятірки також входять представники міських рад — 2,5 тисячі, Державної служби з надзвичайних ситуацій — 2,5 тисячі та Державної податкової служби — 1,3 тисячі декларантів.

Як відбувається вилучення декларації з відкритого доступу

Якщо оприлюднення декларації може створити загрозу для безпеки посадовця або його родини, документ можуть тимчасово вилучити з відкритого доступу.

Сам декларант зробити цього не може. Для цього відповідний державний орган, військова частина або інша уповноважена установа має звернутися до НАЗК та обґрунтувати наявність ризиків.

Спочатку право ініціювати приховування декларацій отримали насамперед силові органи. Водночас порядок дозволяє звертатися із такими поданнями й іншим державним органам. Головна умова — довести, що оприлюднення декларації може створити загрозу для декларанта або його сім’ї.

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декларація держслужбовці НАЗК

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