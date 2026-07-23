Працівників ПлейСіті перевірятимуть на доброчесність, а керівника призначатимуть через конкурс

Законопроєкт передбачає відкритий конкурс на посаду керівника ПлейСіті, перевірки доброчесності працівників, міжнародний аудит роботи органу та запуск механізмів для посилення контролю над ринком азартних ігор.

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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15432 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення роботи уповноваженого органу у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері». Його головна мета – змінити підхід до роботи державного органу, відповідального за регулювання ринку азартних ігор та державних лотерей.

Фактично документом пропонується провести інституційне перезавантаження Державного агентства України ПлейСіті, запровадивши нову модель відбору його керівника, систему незалежного аудиту та додаткові механізми контролю за доброчесністю посадових осіб.

Автори законодавчої ініціативи зазначають, що сфера азартних ігор залишається однією з найбільш ризикових з точки зору корупції та має суттєве значення для наповнення державного бюджету. Водночас низка реформ, передбачених чинним законодавством, досі не завершена.

Однією з головних проблем називають відсутність повноцінної роботи Державної системи онлайн-моніторингу. Саме вона мала забезпечити автоматичний контроль за діяльністю організаторів азартних ігор, обсягами ставок, виплатами виграшів і сплатою податків.

Для ПлейСіті пропонують зробити виняток під час воєнного стану

Чинне законодавство передбачає, що під час дії воєнного стану проведення конкурсів на державну службу призупинене. Законопроєкт пропонує зробити окремий виняток саме для посад у ПлейСіті. Таким чином відкритий конкурс на посаду керівника агентства можна буде провести навіть у період воєнного стану.

Як зазначено у пояснювальній записці, саме збереження практики призначення без конкурсного відбору не дозволяє забезпечити належну інституційну спроможність органу.

Конкурс проводитимуть за моделлю відбору директора БЕБ

Документ пропонує використовувати механізм, який уже застосовується під час обрання директора Бюро економічної безпеки. До конкурсної комісії мають увійти сім осіб:

три представники міжнародних організацій

три представники, визначені Кабінетом Міністрів

один представник Національного антикорупційного бюро України.

Засідання комісії пропонують зробити відкритими для журналістів та громадськості, із відеотрансляцією в режимі реального часу. Інформація про час і місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному вебсайті Кабінету міністрів України не пізніше ніж за 24 години до його початку.

Під час конкурсу кандидати проходитимуть: перевірку документів, тестування, практичні завдання, співбесіди, спеціальну перевірку.

За результатами відбору конкурсна комісія зможе рекомендувати Кабінету Міністрів не більше двох кандидатів. Фінансування діяльності конкурсної комісії , її членів та їхніх помічників може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.

До керівника встановлять додаткові вимоги

Законопроєкт деталізує вимоги до майбутнього очільника агентства. Зокрема, претендент повинен мати: вищу освіту рівня магістра, не менше десяти років загального стажу роботи, щонайменше п’ять років досвіду роботи на керівних посадах, бездоганну ділову репутацію, підтверджену доброчесність.

Також визначено перелік підстав, які унеможливлюють призначення. Серед них – судимість, досягнення 65-річного віку, притягнення до відповідальності за корупційні правопорушення, іноземне громадянство, неподання декларації, значна заборгованість зі сплати аліментів та інші обмеження.

Також керівник та працівники Уповноваженого органу, а також їхні близькі особи не можуть бути прямо чи опосередковано власниками корпоративних прав організаторів азартних ігор, операторів державних лотерей, виробників грального обладнання чи надавачів послуг у сфері азартних ігор, отримувати від них фінансову або матеріальну винагороду чи допомогу, займати будь-яку посаду у структурних підрозділах організатора азартних ігор, оператора державних лотерей, у тому числі на громадських засадах.

Передбачається, що керівник працюватиме п’ять років і не зможе обіймати посаду більше двох строків поспіль.

Працівників перевірятимуть на доброчесність

Окремий блок змін стосується всього кадрового складу ПлейСіті. Законопроєкт передбачає можливість проведення: перевірок на доброчесність, моніторингу способу життя, спеціальних перевірок під час призначення.

Негативні результати таких перевірок можуть стати підставою для дисциплінарної відповідальності державного службовця. Крім того, працівники агентства повинні будуть проходити підвищення кваліфікації не рідше одного разу на два роки.

Після отримання подання конкурсної комісії з інформацією про відібраних за результатами конкурсу кандидатів Кабінет міністрів протягом 10 днів на відкритому засіданні призначає керівника Уповноваженого органу, який вважається переможцем конкурсу.

Роботу ПлейСіті перевірятимуть міжнародні аудитори

Ще одним нововведенням стане незалежний зовнішній аудит діяльності агентства. Його планують проводити двічі – через рік після призначення керівника та ще раз через три роки. Комісію з аудиту формуватимуть міжнародні експерти. Вони матимуть право: аналізувати документи агентства, працювати з інформацією Державної системи онлайн-моніторингу, проводити співбесіди з працівниками, запитувати необхідні матеріали в інших державних органах.

Якщо аудит визнає роботу агентства неефективною, це може стати підставою для звільнення керівника.

У пояснювальній записці зазначається, що ухвалення закону не потребуватиме додаткових витрат державного бюджету. Водночас очікується, що реформа дозволить: сформувати нове керівництво ПлейСіті на конкурсній основі, завершити запуск Державної системи онлайн-моніторингу, посилити державний контроль за ринком азартних ігор та лотерей, зменшити корупційні ризики, детінізувати ринок, збільшити податкові надходження до бюджету, підвищити довіру міжнародних партнерів до державного регулювання цієї сфери.

Коли можуть запрацювати нові правила

Поки що законопроєкт № 15432 тільки зареєстрований у Верховній Раді. Його повинен розглянути ще профільний комітет, а вже після цього законопроєкт можуть винести до розгляду на сесії народними депутатами.

Зміни, які пропонуються документом, фактично означають перезапуск державного органу, який відповідає за регулювання ринку азартних ігор та лотерей. Автори законопроєкту розраховують, що нова модель управління дозволить зробити цей сектор більш прозорим, завершити запуск системи онлайн-моніторингу, посилити контроль за операторами ринку та скоротити можливості для корупційних зловживань.

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