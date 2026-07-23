Кабмін погодив кандидатуру Тимура Ткаченка на посаду голови Київської ОВА

Тимчасовим в.о. голови Київської міської військової адміністрації буде Андрій Ткачов.

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Кабінет міністрів погодив кандидатуру Тимура Ткаченка на керівника Київської обласної військової адміністрації (КОВА) замість Миколи Калашника, який у новому складі уряду став міністром відновлення та інфраструктури.

Тимур Ткаченко раніше займав посаду керівника Київської міської військової адміністрації (КМВА). Його було звільнено з цієї посади після оновлення складу Кабміну 16 липня.

Тимчасовим в.о. голови Київської міської військової адміністрації буде Андрій Ткачов. Він був першим заступником начальника КМВА.

Також уряд звільнив:

- Борнякова Олександра Сергійовича з посади першого заступника Міністра цифрової трансформації України;

- Науменка Сергія Миколайовича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України.

Крім того, Кабмін погодив звільнення Рисцова Анатолія Васильовича з посади голови Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області.

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