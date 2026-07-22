  1. В Україні

У Почаївської лаври виявили ознаки афілійованості з РПЦ – ДЕСС

21:54, 22 липня 2026 93
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Перевірка виявила, що Почаївська лавра афілійована з РПЦ.
У Почаївської лаври виявили ознаки афілійованості з РПЦ – ДЕСС
Фото: localhistory.org.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба з етнополітики та свободи совісті завершила дослідження щодо наявності ознак афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з Російською православною церквою – іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«За результатами дослідження встановлено, що такі ознаки наявні. Зокрема, встановлено, що Почаївська Свято-Успенська лавра є структурним підрозділом Української православної церкви та входить до складу Київської митрополії УПЦ, яка відповідно до законодавства України визнана афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена», – йдеться у повідомленні.

Також дослідження підтвердило, що статут лаври та документи, які регулюють її діяльність, засвідчують її належність до структури Київської митрополії УПЦ.

Ще було встановлено, що статут Російської православної церкви передбачає входження керівника Почаївської Свято-Успенської лаври до статутних органів управління РПЦ.

У ДЕСС додають, що відповідний наказ про виявлення ознак афілійованості Почаївської лаври видано на підставі Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», Закону України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій» та Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості, затвердженого Кабінетом міністрів.

Рішення прийнято за результатами дослідження, яке тривало з 24 червня 2026 року відповідно до вимог чинного законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Популярні новини

Мобілізація не є «незворотною», якщо чоловіка призвали попри чинну відстрочку — рішення суду

Мобілізація не є «незворотною», якщо чоловіка призвали попри чинну відстрочку — рішення суду

13:15, 21 липня 2026 9k
Батькам військового, який загинув у ДТП під час відпустки, відмовили у виплаті 15 млн грн: суд став на бік родини

Батькам військового, який загинув у ДТП під час відпустки, відмовили у виплаті 15 млн грн: суд став на бік родини

16:50, 21 липня 2026 5k
ДНК підтвердила батьківство загиблого військового, але його мати не погодилася з рішенням суду: що вирішила апеляція

ДНК підтвердила батьківство загиблого військового, але його мати не погодилася з рішенням суду: що вирішила апеляція

11:45, 21 липня 2026 11k
Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

12:19, 20 липня 2026 16k
Особи, які конфіденційно співпрацювали з розвідкою та СБУ, можуть отримати статус УБД

Особи, які конфіденційно співпрацювали з розвідкою та СБУ, можуть отримати статус УБД

10:00, 21 липня 2026 9k
Суд скасував постанову ТЦК про штраф у 17 тисяч грн: неявка за повісткою не є триваючим правопорушенням

Суд скасував постанову ТЦК про штраф у 17 тисяч грн: неявка за повісткою не є триваючим правопорушенням

21:00, 21 липня 2026 5k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Власники самобудів ризикують залишитися ні з чим: продати чи передати у спадок не вийде, а компенсація за «єВідновленням» не передбачена

Коли самобуд можна оформити за спрощеною процедурою, коли діє будівельна амністія, а в яких випадках доведеться проходити значно складніший шлях.

120 тисяч на автомобіль для ветеранів: у Верховній Раді готують новий механізм компенсації

Тисяча ветеранів можуть отримати по 120 тисяч гривень на автомобіль уже в 2026 році.

Кримінальний кодекс майбутнього: робоча група передасть Президенту проєкт наймасштабнішої кримінально-правової реформи

9 ступенів тяжкості та 5 видів покарань: розбираємо нову структуру кримінального закону.

ВРП виявила порушення у серії рішень про визначення місця проживання дітей із батьком: суддю покарали

Суддя Зборівського районного суду Тернопільської області Олег Іваницький масово визначав місце проживання дітей із батьком без належної перевірки обставин.

Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

Законопроєкт пропонує врегулювати обіг приватних музейних колекцій, запровадити їх державну експертизу та реєстрацію, а також посилити відповідальність за порушення у цій сфері.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]