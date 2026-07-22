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Страхова відмовила у виплаті відшкодування за європротоколом через звернення винуватця ДТП по меддопомогу: що вирішив суд

21:16, 22 липня 2026 28
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Після відмови страхової компанії власниця пошкодженого авто подала до суду позов, у якому просила стягнути з винуватця ДТП 121 906 грн матеріальної шкоди та судові витрати.
Страхова відмовила у виплаті відшкодування за європротоколом через звернення винуватця ДТП по меддопомогу: що вирішив суд
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 червня 2024 року в місті Старокостянтинові. Водій автомобіля Skoda Octavia, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes-Benz C180, який їхав у попутному напрямку, внаслідок чого транспортні засоби зіткнулися. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

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На місці події водії оформили повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду (європротокол), у якому водій Skoda Octavia визнав свою вину. Після оформлення європротоколу він звернувся до лікарні, де йому діагностували садно передпліччя, отримане внаслідок ДТП.

За висновком експерта, вартість матеріального збитку, завданого власниці Mercedes-Benz C180, становила 121 906 грн. Однак страхова компанія не визнала дорожньо-транспортну пригоду страховим випадком і відмовила у виплаті страхового відшкодування. Своє рішення мотивувала тим, що під час оформлення європротоколу учасники приховали факт травмування водія, який після ДТП звернувся по медичну допомогу.

Після відмови страхової компанії власниця пошкодженого автомобіля подала до суду позов, у якому просила стягнути з винуватця ДТП 121 906 грн матеріальної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, та судові витрати.

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області позов задовольнив.

Відповідач оскаржив рішення. На його думку, позивачка не довела його вину у вчиненні ДТП, а суд першої інстанції неправильно оцінив докази, зокрема показання свідка та європротокол.

Апеляційний суд зауважив, що вину водія Skoda Octavia у ДТП підтверджують матеріали справи, зокрема європротокол, пояснення та схема дорожньо-транспортної пригоди. Тому непритягнення його до адміністративної відповідальності не є підставою для звільнення від цивільно-правової відповідальності за завдану шкоду.

Апеляційний суд погодився з висновком суду першої інстанції, що через приховування під час оформлення європротоколу факту травмування водія страхова компанія правомірно відмовила у виплаті страхового відшкодування. Тож відшкодувати завдані збитки має винуватець ДТП.

Відтак апеляційний суд визнав безпідставними доводи апеляційної скарги й залишив рішення суду першої інстанції без змін.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 683/1067/25 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

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