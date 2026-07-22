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120 тисяч на автомобіль для ветеранів: у Верховній Раді готують новий механізм компенсації

18:00, 22 липня 2026 91
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Тисяча ветеранів можуть отримати по 120 тисяч гривень на автомобіль уже в 2026 році.
120 тисяч на автомобіль для ветеранів: у Верховній Раді готують новий механізм компенсації
фото з відкритих джерел
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Для ветеранів запровадять новий вид державної допомоги. Народні депутати пропонують доповнити систему пільг для осіб з інвалідністю внаслідок війни правом на часткову компенсацію за придбане авто.  Замість багаторічного очікування в чергах на «безкоштовне» авто, держава пропонує живі гроші на самостійну покупку. Зареєстрований пакет законопроєктів №15433 та №15434 запроваджує механізм часткової компенсації вартості транспорту.

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Право на транспортну мобільність є вкрай важливим для інтеграції осіб з інвалідністю в суспільне життя. Тривалий час основною моделлю підтримки в Україні було безоплатне надання автомобіля за наявності медичних показань.

Але, система безоплатного забезпечення автомобілями фактично застаріла. Багаторічні черги, складна процедура отримання, жорсткі вимоги та відсутність реальної свободи користування транспортом зробили її малоефективною. Замість швидкої допомоги люди нерідко роками чекали на автомобіль, який до моменту отримання вже міг не відповідати їхнім потребам.

Сьогодні, в умовах значного зростання кількості ветеранів із тяжкими пораненнями, виникла потреба у запровадженні більш гнучкого та сучасного інструменту. Законопроєкти №15433 та №15434 покликані створити альтернативу: право самостійно обрати автомобіль і отримати від держави частину його вартості.

Тобто, людина самостійно обирає та купує транспортний засіб, а держава компенсує частину його вартості.

Отримати таку компенсацію зможуть особи з інвалідністю внаслідок війни I та II груп.

Виплати здійснюватимуться з Державного бюджету України, а конкретний порядок надання компенсації, її розмір, умови та перелік необхідних документів визначить Кабінет Міністрів України.

Нова система дає значно більше свободи вибору: ветеран зможе підібрати автомобіль, який відповідає саме його потребам, а не той, який доступний за державною програмою. Водночас остаточні умови компенсації залежатимуть від урядового порядку, який буде розроблено після ухвалення закону.

Поетапний запуск

Запровадження нової системи не буде одномоментним. Законопроєкт передбачає поетапний перехід, щоб уникнути різкого навантаження на державний бюджет і дати уряду час відпрацювати механізм виплат.

На першому етапі, до 1 січня 2029 року, право на часткову компенсацію вартості автомобіля матимуть лише особи з інвалідністю внаслідок війни I групи.

Після 1 січня 2029 року програму планують розширити. Скористатися компенсацією зможуть також ветерани з інвалідністю II групи.

Такий підхід пояснюється не лише фінансовими можливостями держави. Спочатку уряд має оцінити реальну кількість потенційних отримувачів, протестувати механізм надання компенсації, визначити обсяги необхідного фінансування та усунути можливі проблеми в адмініструванні програми. Лише після цього її планують масштабувати на ширше коло ветеранів.

Проєкт пропонує поступовий перехід до нової моделі підтримки, яка має замінити малоефективну систему безоплатного забезпечення автомобілями.

Фінансове забезпечення: проєкт №15434

Безпосередня реалізація права на мобільність неможлива без змін до Бюджету-2026. Проєкт № 15434 пропонує виділити Міністерству у справах ветеранів 120 мільйонів гривень

Параметри бюджетної програми на 2026 рік:

  • передбачається компенсація для орієнтовно 1000 осіб.
  • розмір виплати на одну особу: середня сума компенсації розрахована на рівні 120 тисяч гривень
  • автори пропонують здійснити перерозподіл видатків, зменшивши фінансування інших програм. Зокрема, на 60 млн грн пропонується скоротити видатки на стратегічні комунікації Мінкульту та на 60 млн грн — видатки на реструктуризацію вугільної галузі Міненерго.

Новий механізм не замінює чинну систему безоплатного забезпечення автомобілями, а розширює можливості ветеранів, надаючи їм право вибору. Поряд із отриманням автомобіля від держави з’явиться альтернатива — самостійно придбати транспорт і отримати часткову компенсацію його вартості.

Очікується, що це дозволить ветеранам швидше отримати власний транспорт, полегшить доступ до лікування, реабілітації, роботи та навчання. Водночас нова модель зробить використання бюджетних коштів більш гнучким і прозорим.

Хоча у 2026 році фінансування розраховане лише на близько 1000 ветеранів, законопроєкти №15433 і №15434 закладають основу для довгострокової реформи. Їхня головна мета — не просто допомогти з купівлею автомобіля, а забезпечити людям, які втратили здоров’я, захищаючи Україну, більшу незалежність, мобільність і можливість повноцінно повернутися до активного життя.

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Верховна Рада України законопроект військові ветерани компенсація автомобіль

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