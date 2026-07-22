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Володимир Зеленський зустрівся з послом США при НАТО Метью Вітакером

18:14, 22 липня 2026 19
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На зустрічі також був командувач Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертіс Баззард.
Володимир Зеленський зустрівся з послом США при НАТО Метью Вітакером
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський в Києві зустрівся з послом США при НАТО Метью Вітакером та із командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

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 «Хороша розмова, передусім про те як захистити українське небо через збільшення постачання перехоплювачів для Patriotʼів у межах PURL. Зараз це ключовий пріоритет, бо масовані російські удари не припиняються. Також обговорили двостороннє оборонне партнерство між США та Україною: реалізацію рішення Президента Трампа, ухваленого в Анкарі, про надання Україні ліцензії на виробництво Patriotʼів, а також Drone Deal, яку наші команди зараз опрацьовують. Це має реальний потенціал, і сподіваємось, що скоро вдасться фіналізувати», — заявив Глава держави. 

Крім того, Володимир Зеленський вручив Кертісу Баззарду орден «За заслуги» III ступеня.

«Дякую за те, що всі ці роки агресії були поруч із нами. Україна вдячна Президенту Трампу, Конгресу США й Американському народові за підтримку», — додав він.

Фото: president.gov.ua

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США НАТО Володимир Зеленський

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