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Перелік забороненого до використання програмного забезпечення розширено на 223 пункти — Держспецзв’язку

16:42, 22 липня 2026 28
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Наразі перелік забороненого до використання ПЗ та комунікаційного обладнання містить 1564 позицій.
Перелік забороненого до використання програмного забезпечення розширено на 223 пункти — Держспецзв’язку
Фото: cip.gov.ua
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Держспецзв’язку повідомила, що розширила Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання​​ з 1341 позиції до 1564 позицій. До 223 нових пунктів увійшло програмне забезпечення та обладнання низки підсанкційних компаній.

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«Оновлення відбулося за результатами системної роботи Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та кіберзахисту Адміністрації Держспецзв’язку. Фахівці опрацьовують чинні та нові рішення Ради національної безпеки і оборони України, введені в дію указами Президента України.

У межах цієї роботи аналізуються програмні продукти й комунікаційне обладнання, пов’язані з підсанкційними особами. Це необхідно для своєчасного оновлення Переліку та мінімізації ризиків використання таких рішень у державному секторі», — йдеться у заяві.

Зокрема, Перелік доповнено продуктами таких компаній та систем:

▪️ ТОВ «Група компаній «Іннотех»: банківські, фінтех-, корпоративні, аналітичні, інтеграційні, хмарні та інфраструктурні програмні платформи;

▪️ ТОВ «Труконф»: серверне та клієнтське програмне забезпечення для відеоконференцзв’язку, корпоративних комунікацій та MCU-серверів;

▪️ ТОВ «Політерм»: геоінформаційне програмне забезпечення та програмні комплекси для моделювання, розрахунку й диспетчеризації інженерних мереж;

▪️ рішення лінійки Zulu: продукти ZuluGIS/ZuluServer, ZuluNetTools, веб-, мобільні, OPC/API-компоненти та модулі для теплових, водопровідних, каналізаційних, газових і парових мереж;

▪️ авіаційна та космічна сфери: спеціалізоване ПЗ та інформаційні системи ФДБУ «Авіаметтелеком Росгідромету» для авіаційного метеорологічного забезпечення, а також програмні продукти ФДУП «Космічний зв’язок» і АТ «Амтел-Зв’язок».

Ознайомитися з оновленим Переліком можна за посиланням.

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