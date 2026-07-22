Не весь радянський стаж зарахують до пенсії — які винятки існують

Один і той самий період роботи не можна використати для призначення пенсії одночасно в Україні та іншій державі.

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Роки роботи, набуті за часів СРСР, не завжди будуть враховані під час призначення пенсії в Україні. У Пенсійному фонді пояснили, що до страхового стажу можуть бути включені періоди роботи, набуті до 1 січня 1992 року на території колишніх республік СРСР. Це стосується не лише роботи в Україні, а й в інших союзних республіках, якщо таке зарахування передбачене міжнародними договорами.

Йдеться про періоди роботи в Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Латвії, Литві, Молдові, Росії, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані та Естонії. У деяких випадках такий стаж також можуть врахувати як пільговий, якщо людина працювала на посадах, що давали право на достроковий вихід на пенсію.

Водночас закон встановлює низку обмежень. Один і той самий період роботи не може бути використаний для призначення пенсії одночасно в Україні та іншій державі. Якщо людина вже отримує пенсію за кордоном саме за цей стаж, повторно врахувати його в Україні не дозволяється.

Також окремо не зараховуватимуть періоди роботи вахтовим методом або службових відряджень до інших республік СРСР до 1992 року, якщо працівник був офіційно працевлаштований в Україні. У такому випадку місцем роботи вважається Україна, а відрядження не формують окремий страховий стаж.

Для зарахування таких періодів громадяни під час звернення до Пенсійного фонду мають повідомити, чи отримують вони пенсію від іншої держави за відповідний період роботи. За потреби необхідно надати підтвердні документи. Якщо отримати їх самостійно неможливо, Пенсійний фонд може звернутися із запитом до компетентних органів іншої країни.

У разі підтвердження інформації відповідні роки роботи можуть бути включені до страхового стажу, а якщо це вплине на пенсійні права людини — пенсію можуть перерахувати.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українське законодавство гарантує окремим пенсіонерам, які досягли 65-річного віку, мінімальний розмір пенсійної виплати. Він визначається на рівні 40% мінімальної заробітної плати, але не може бути меншим за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

У Пенсійному фонді України пояснили, що таке підвищення здійснюється автоматично, однак поширюється не на всіх пенсіонерів. Для проведення перерахунку необхідно відповідати низці визначених законом умов.