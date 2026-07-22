  1. В Україні

Не весь радянський стаж зарахують до пенсії — які винятки існують

17:20, 22 липня 2026 184
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Один і той самий період роботи не можна використати для призначення пенсії одночасно в Україні та іншій державі.
Не весь радянський стаж зарахують до пенсії — які винятки існують
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Роки роботи, набуті за часів СРСР, не завжди будуть враховані під час призначення пенсії в Україні. У Пенсійному фонді пояснили, що до страхового стажу можуть бути включені періоди роботи, набуті до 1 січня 1992 року на території колишніх республік СРСР. Це стосується не лише роботи в Україні, а й в інших союзних республіках, якщо таке зарахування передбачене міжнародними договорами.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про періоди роботи в Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Латвії, Литві, Молдові, Росії, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані та Естонії. У деяких випадках такий стаж також можуть врахувати як пільговий, якщо людина працювала на посадах, що давали право на достроковий вихід на пенсію.

Водночас закон встановлює низку обмежень. Один і той самий період роботи не може бути використаний для призначення пенсії одночасно в Україні та іншій державі. Якщо людина вже отримує пенсію за кордоном саме за цей стаж, повторно врахувати його в Україні не дозволяється.

Також окремо не зараховуватимуть періоди роботи вахтовим методом або службових відряджень до інших республік СРСР до 1992 року, якщо працівник був офіційно працевлаштований в Україні. У такому випадку місцем роботи вважається Україна, а відрядження не формують окремий страховий стаж.

Для зарахування таких періодів громадяни під час звернення до Пенсійного фонду мають повідомити, чи отримують вони пенсію від іншої держави за відповідний період роботи. За потреби необхідно надати підтвердні документи. Якщо отримати їх самостійно неможливо, Пенсійний фонд може звернутися із запитом до компетентних органів іншої країни.

У разі підтвердження інформації відповідні роки роботи можуть бути включені до страхового стажу, а якщо це вплине на пенсійні права людини — пенсію можуть перерахувати.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українське законодавство гарантує окремим пенсіонерам, які досягли 65-річного віку, мінімальний розмір пенсійної виплати. Він визначається на рівні 40% мінімальної заробітної плати, але не може бути меншим за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

У Пенсійному фонді України пояснили, що таке підвищення здійснюється автоматично, однак поширюється не на всіх пенсіонерів. Для проведення перерахунку необхідно відповідати низці визначених законом умов.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд ПФУ пенсія пенсія в Україні як оформити пенсію

Популярні новини

Мобілізація не є «незворотною», якщо чоловіка призвали попри чинну відстрочку — рішення суду

Мобілізація не є «незворотною», якщо чоловіка призвали попри чинну відстрочку — рішення суду

13:15, 21 липня 2026 8k
ДНК підтвердила батьківство загиблого військового, але його мати не погодилася з рішенням суду: що вирішила апеляція

ДНК підтвердила батьківство загиблого військового, але його мати не погодилася з рішенням суду: що вирішила апеляція

11:45, 21 липня 2026 10k
Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

12:19, 20 липня 2026 16k
Особи, які конфіденційно співпрацювали з розвідкою та СБУ, можуть отримати статус УБД

Особи, які конфіденційно співпрацювали з розвідкою та СБУ, можуть отримати статус УБД

10:00, 21 липня 2026 8k
Батькам військового, який загинув у ДТП під час відпустки, відмовили у виплаті 15 млн грн: суд став на бік родини

Батькам військового, який загинув у ДТП під час відпустки, відмовили у виплаті 15 млн грн: суд став на бік родини

16:50, 21 липня 2026 4k
Обов'язкова частка у спадщині переважає заповіт: Верховний Суд визнав недійсними свідоцтва на спадщину

Обов'язкова частка у спадщині переважає заповіт: Верховний Суд визнав недійсними свідоцтва на спадщину

10:30, 21 липня 2026 7k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

120 тисяч на автомобіль для ветеранів: у Верховній Раді готують новий механізм компенсації

Тисяча ветеранів можуть отримати по 120 тисяч гривень на автомобіль уже в 2026 році.

Кримінальний кодекс майбутнього: робоча група передасть Президенту проєкт наймасштабнішої кримінально-правової реформи

9 ступенів тяжкості та 5 видів покарань: розбираємо нову структуру кримінального закону.

ВРП виявила порушення у серії рішень про визначення місця проживання дітей із батьком: суддю покарали

Суддя Зборівського районного суду Тернопільської області Олег Іваницький масово визначав місце проживання дітей із батьком без належної перевірки обставин.

Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

Законопроєкт пропонує врегулювати обіг приватних музейних колекцій, запровадити їх державну експертизу та реєстрацію, а також посилити відповідальність за порушення у цій сфері.

Діти в TikTok стали заробляти тисячі, але їхні права досі не захищені: чому Україні потрібні правила для юних інфлюенсерів

Як Європа захищає юних блогерів і чому Україні час діяти.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]