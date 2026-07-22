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В Івано-Франківську поліцейські зламали ногу чоловіку, а замість швидкої доставили до ТЦК – омбудсмен

15:30, 22 липня 2026 173
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За словами чоловіка, попри травми та прохання викликати швидку допомогу, його повезли до одного із ТЦК та СП Івано-Франківська.
В Івано-Франківську поліцейські зламали ногу чоловіку, а замість швидкої доставили до ТЦК – омбудсмен
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Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини ініціював розслідування за фактом заяви чоловіка про можливе застосування до нього фізичної сили під час мобілізаційних заходів в Івано-Франківську.

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Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, чоловік звернувся до нього зі скаргою, заявивши, що під час мобілізаційних заходів до нього застосували силу.

За словами заявника, двоє працівників поліції біля під’їзду будинку, не представившись і не пояснивши причин своїх дій, застосували до нього фізичний вплив, що призвело до двох переломів: закритий перелом правої ноги та лівої руки.

Омбудсмен зазначив, що, за словами потерпілого, попри травми та прохання викликати швидку медичну допомогу, його доставили до одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківську.

«Через травми чоловік не міг самостійно пересуватися, випав з автомобіля та близько 15 хвилин лежав на бруківці. Замість допомоги він, за його словами, почув звинувачення у «симуляції»», — повідомив Дмитро Лубінець.

Також омбудсмен заявив, що заява чоловіка не була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Після втручання Офісу Омбудсмана прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

«Коли свавілля, застосування сили, ігнорування базових прав людини та відсутність належного розслідування дій представників ТЦК залишаються безкарними, ці практики починають масштабуватися. Їх переймають інші інституції та силові органи, сприймаючи це як допустиму норму поведінки», — зазначив омбудсмен.

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прокуратура поліція Івано-Франківськ війна омбудсмен воєнний стан ТЦК мобілізація Дмитро Лубінець

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