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В Ивано-Франковске полицейские сломали ногу мужчине, а вместо скорой доставили в ТЦК – омбудсмен

15:30, 22 июля 2026 170
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По словам мужчины, несмотря на травмы и просьбы вызвать скорую помощь, его отвезли в один из ТЦК и СП Ивано-Франковска.
В Ивано-Франковске полицейские сломали ногу мужчине, а вместо скорой доставили в ТЦК – омбудсмен
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Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека инициировал расследование по факту заявления мужчины о возможном применении к нему физической силы во время мобилизационных мероприятий в Ивано-Франковске.

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Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, мужчина обратился к нему с жалобой, заявив, что во время мобилизационных мероприятий к нему применили силу.

По словам заявителя, двое сотрудников полиции возле подъезда дома, не представившись и не объяснив причин своих действий, применили к нему физическое воздействие, что привело к двум переломам: закрытому перелому правой ноги и левой руки.

Омбудсмен отметил, что, по словам потерпевшего, несмотря на травмы и просьбы вызвать скорую медицинскую помощь, его доставили в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковске.

«Из-за травм мужчина не мог самостоятельно передвигаться, выпал из автомобиля и около 15 минут лежал на брусчатке. Вместо помощи он, по его словам, услышал обвинения в «симуляции»», — сообщил Дмитрий Лубинец.

Также омбудсмен заявил, что заявление мужчины не было внесено в Единый реестр досудебных расследований.

После вмешательства Офиса Омбудсмана прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

«Когда произвол, применение силы, игнорирование базовых прав человека и отсутствие надлежащего расследования действий представителей ТЦК остаются безнаказанными, эти практики начинают масштабироваться. Их перенимают другие институции и силовые органы, воспринимая это как допустимую норму поведения», — отметил омбудсмен.

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